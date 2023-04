Präventionstipps : Unbekannte stehlen Wohnmobil in Aachen

Das Wohnmobil wurde in der Woche nach Ostern in Aachen gestohlen (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Aachen Unbekannte haben ein rund 50.000 Euro teures Wohnmobil in Aachen gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt und gibt zum Beginn der Urlaubssaison Tipps zur Prävention.

Unbekannte haben in der Zeit zwischen von Dienstag, 11. April, und Donnerstag, 13. April, ein teures Wohnmobil in der Robert-Schumann-Straße in Aachen geklaut. Es hat einen Wert von rund 50.000 Euro. Die Eigentümer hatten das Fahrzeug am Dienstag auf einem Parkplatz am Straßenrand abgestellt.