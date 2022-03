Feuerteufel in Aachen unterwegs : Unbekannte stecken acht Autos in Brand – an einem Wochenende

Unbekannte stecken acht Autos in Brand – an einem Wochenende

Tatort Frankenberger Viertel: In mehreren Straßen haben Unbekannte am Wochenende parkende Autos in Brand gesetzt, unter anderem in der Sophienstraße. Foto: Polizei Aachen

Aachen Im Aachener Frankenberger Viertel sind am Wochenende gleich mehrere parkende Autos angezündet worden. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Gleich mehrere parkende Autos sind am Wochenende im Frankenberger Viertel in Brand gesteckt worden. Wie die Polizei Aachen am Montag mitteilt, haben unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag drei Pkw angezündet. Damit nicht genug. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind fünf weitere Autos sowie mehrere Mülltonnen im Frankenberger Viertel angezündet worden.