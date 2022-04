Polizei sucht Zeugen : Unbekannte legen Poller auf die Gleise

Aachen Zwischen Aachen-Eilendorf und Aachen Rothe Erde haben Unbekannte einen Poller auf die Gleise gelegt. Eine Kollision mit der Regionalbahn 20 am Dienstag verläuft glimpflich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und bittet Anwohner um ihre Mithilfe: Gesucht werden Zeugen, die vor Dienstag, 19. April, 13.35 Uhr eine oder mehrere verdächtige Personen an der Wolfsbendenstraße in Aachen-Eilendorf in der Nähe der Gleise gesehen haben.