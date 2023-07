Serie über psychische Erkrankungen : „Un-Sichtbar“ weist Wege aus dem Teufelskreis der Depression

Heraustreten aus dem Schatten der Depression: Bei „Un-Sichtbar“ finden Kinder psychisch Erkrankter zum Gespräch zusammen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Serie Aachen Wo finden Kinder von psychisch kranken Eltern Hilfe, wenn sie selbst dringend Beistand benötigen? Mit dem Projekt „Un-Sichtbar“ hat das Sozialpsychiatrische Zentrum ein wichtiges Angebot für sie ins Leben gerufen.

Spätestens als die Pandemie kam, wurde Julia klar, dass sie allein war, viel mehr noch als die allermeisten – und schon seit ihrer Kindheit. Sie begriff, dass sie Menschen suchte, die in einer ähnlichen, extrem belastenden Situation aufgewachsen waren wie sie, Menschen, mit denen sie, wie man so sagt, auf Augenhöhe über all die Probleme sprechen konnte, die schweren Gefühlskrisen, die Verzweiflung, die Scham, die Schuldgefühle. Julia (Name geändert) schloss sich der Selbsthilfegruppe „Un-Sichtbar“ an, die das Sozialpsychiatrische Zentrum (SPZ) Aachen gerade erst ins Leben gerufen hatte. Das war vor rund vier Jahren.

Nicht von ungefähr hat Janina Böcking, Sozialarbeiterin im SPZ sowie beim Verein Aachener Laienhelfer-Initiative, den ambivalent-irritierenden Namen für das Projekt gewählt. „Im geschützten Raum finden Betroffene viel Halt, weil sie sich dort endlich öffnen können und begreifen, dass sie eben nicht allein sind“, sagt sie. „Denn die meisten Menschen, deren Eltern – Vater, Mutter oder beide – unter massiven psychischen Problemen leiden, haben gelernt, das zu verbergen, so gut es eben geht.“

Info Regelmäßige Treffen nach Erstgespräch In einer neuen Serie stellt unsere Zeitung derzeit Angebote der Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ) in der Region vor, mit denen wichtige Beratungsarbeit für Angehörige geleistet wird. In der Selbsthilfegruppe „Un-Sichtbar“ treffen sich unter fachlicher Begleitung durch Sozialarbeiterin Janina Böcking Kinder von psychisch Kranken an jedem ersten Montag im Monat zum Austausch. Die Gruppe ist nach einem Erstgespräch offen für alle Betroffenen, sofern eine eigene seelische Erkrankung nicht im Vordergrund steht und keine akut krisenhafte Situation besteht. Gegebenenfalls erhalten sie in solchen Fällen die Möglichkeit einer ergänzenden Einzelberatung. Kontakt: Aachener Laienhelfer-Initiative e.V., Trierer Straße 4, 52078 Aachen, Telefon: 0241/4459654, Mail: janina.boecking@ali-ev-aachen.de

Auch Julias Mutter hat bis zu ihrem Tod im Jahr 2021 jahrelang kein Wort über ihre Krankheit verloren. Erst als die Tochter 15 war, erzählte sie ihr, dass sie in ihrer Jugend häufig sexuell missbraucht worden war. Da hatte sich über den düsteren Schleier der Schwermut längst ein zweiter gesenkt; schließlich sollte niemand erfahren von den lähmenden Depressionen, den vielen Therapien, dem tiefen Misstrauen gegenüber der „äußeren Welt“, dem brennenden Geheimnis der Krankheit, das es selbst im engsten Freundeskreis zu wahren galt. „Meine Mutter versuchte, ihr Leid zu verdrängen, so gut es eben ging“, erzählt Julia. „Dabei war sie immer für uns da, hat permanent versucht, meinem Bruder und mir zu vermitteln, dass doch alles in Ordnung sei. Das hat mich sehr verunsichert. Oft misstraute ich meiner eigenen Wahrnehmung. Zugleich war mir klar, dass die Fassade auf keinen Fall bröckeln durfte.“

Julia „funktionierte“, wie sie heute sagt. Sie schwieg. Sie fühlte sich schuldig, wenn es der Mutter wieder schlecht ging. Sie wahrte das Tabu, vertraute sich niemandem an, blieb „unauffällig“. Anders als ihr jüngerer Bruder, der zunehmend auf Distanz ging, das Problem auf seine Weise verdrängte. Er kam in der Schule nicht mehr zurecht, begann zu klauen – was natürlich auch die alleinerziehende Mutter und die Schwester zusätzlich belastete. Ein klassischer Teufelskreis. Dann kam Corona. Es fiel immer schwerer, die „Maske der Normalität“ zu wahren. Die Kontaktbeschränkungen warfen ihre Mutter vollends aus der Bahn; ihr tiefes Misstrauen gegen „die Welt“ manifestierte sich in absurden Verschwörungstheorien.

Schließlich suchte Julia Hilfe bei Menschen, die ganz ähnliche Erfahrungen gemacht hatten wie sie selbst. Da war sie um die 40. Sie schloss sich der gerade erst gegründeten Selbsthilfegruppe „Un-Sichtbar“ an. „Es war eine riesige Erleichterung zu sehen, dass ich eben nicht allein war mit meinen Problemen, dass es viele andere gab, denen es genauso ergangen ist“, sagt sie.

So wie Anne, Anfang 60, die ihren richtigen Namen ebenfalls lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. „Dass ich meine Geschichte im Kreis von Menschen erzählen kann, die ähnliches erlebt haben wie ich, hilft mir wirklich sehr“, betont auch sie. Annes Eltern litten beide unter schweren Depressionen, ihr Vater zudem vermutlich unter einer massiven Borderline-Störung. Schließlich trennten sie sich, lange bevor der Vater starb. Ihre Mutter lebt weiter mit dem heftigen Trauma, das ihr ganzes Leben überschattet hat. „Beide haben es nicht geschafft, die enormen seelischen Belastungen, die sie als Kriegs- und Flüchtlingskinder mit sich herumgeschleppt haben, irgendwie zu verarbeiten“, glaubt die Tochter.

Die Mutter kapselte sich ab, verbrachte tagelang im Bett, „ruhig gestellt“ durch Medikamente, flüchtete in die Welt der Literatur. Während sie las und las, erledigte die Tochter die Hausarbeit, ging einkaufen, begleitete sie bei den vielen Therapie-Terminen – funktionierte. „Mein Vater sagte: ,Du musst dich um sie kümmern, du weißt ja, dass sie Beistand braucht.’ Das habe ich getan, ich wollte ja geliebt werden.“ Hinzu kam die Angst – auch die ganz konkrete Furcht vor Gewalt, Demütigungen, überzogenen Erwartungen. Wenn sie nicht „funktionierte“, schlug der Vater sie oft. „Ich fühlte mich völlig allein, traute mich auch nicht, irgendwelche Leute mit nach Hause zu bringen; mein Vater erschien mir einfach peinlich.“ Heute versucht sie, ihre Erlebnisse zu bewältigen, indem sie schreibt. „Damit ich sie nicht immer im Kopf habe, bringe ich sie aufs Papier“, sagt sie. Auch ihr ehrenamtliches Engagement helfe ihr, ihre innere Stärke wiederzufinden.