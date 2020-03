Kostenpflichtiger Inhalt: Carolus Thermen : Umsatzausfall im Millionenbereich

Wo vor der Krise entspannt gebadet werden konnte, herrscht seit Anfang der Woche Leere. Ab Montag müssen die meisten Beschäftigten der Carolus Thermen zu Hause bleiben. Foto: ZVA/Harald Krömer

Aachen Die seit Anfang der Woche geschlossenen Carolus Thermen schicken am Montag den Großteil der rund 100 Beschäftigten in die Kurzarbeit. Das teilte Geschäftsführer Björn Jansen am Freitag mit. Nur Pförtner und Techniker werden dann noch weiterhin vor Ort sein.