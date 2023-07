Gastronomie in Aachen : Um jeden Zentimeter wird gefeilscht und gestritten

Aachen Manche Vorschrift wirkt absurd. Aachener Gastronomen müssen auf vielen Terrassen penibel genau städtische Vorschriften beachten. Darum müssen jetzt sogar etliche Pflanzen und Blumen verschwinden.

Rund um Dom und Rathaus in Aachen gelten für Gastronomen besonders scharfe Vorschriften. Das kostet die Branche Geld und Individualität. Sogar Grünpflanzen mussten jetzt reihenweise weichen, weil die städtischen Hüter der Sondernutzungssatzung und der amtlichen Gestaltungsrichtlinien dies so wollten. Wintergarten und Windschutz wie in Maastricht? Verboten. Individuelle Außenterrassen mit bunter Möblierung wie in Lüttich? Untersagt. Die Stadt Aachen legt gerade in ihrer Innenstadt auf Tausenden Quadratmetern Gastro-Terrassen besonders viel Wert darauf, über nahezu alles entscheiden zu dürfen. Damit es im historischen Kern schön ist. Und was schön ist, beurteilen in der Regel ganz wenige Menschen im Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur. Gastronomen sehen das kritisch.