Alemannia Aachen : Uli Bapoh – mehr als nur eine Episode?

Schwer zu fassen: Die Laufwege von Uli Bapoh nach der Saison sind aktuell noch unklar. Ein Verbleib am Tivoli ist nicht mehr ausgeschlossen. Foto: Jérôme Gras

Der Mittelfeldspieler hat seinen Aufenthalt am Tivoli für ein halbes Jahr befristet. Nun schließt er einen längeren Aufenthalt nicht mehr aus.

Am Samstag bei Alemannias Spiel gegen den SV Straelens ist etwas Erstaunliches passiert. Uli Bapoh wurde in der 57. Minute eingewechselt. Er half mit beim Siegtor, war etwa ein Dutzend Mal am Ball, brachte ein paar gute Ideen mit. Sein Kurzauftritt hinterließ Eindruck. Denn nach Spielende zog der 23-Jährige an allen Kollegen, die drei Mal so lange auf dem Spielfeld standen, noch vorbei: Bapoh wurde zum „Spieler des Spiels“ ausgerufen. Eine gute halbe Stunde reichte ihm aus, um die Publikumsjury zu überzeugen. Vermutlich zog der Überraschungseffekt bei Bapohs Tivoli-Premiere. Die Fans votierten für einen bislang fast unbekannten Profi, der erkennbar eng mit dem Ball befreundet ist.

Die Geschichte von Alemannia Aachen und Uli Bapoh ist als eine Episode auf Zeit am Tivoli angelegt. Bapoh hat nur einen Vertrag für ein halbes Jahr im Winter unterzeichnet. Im Normalfall würde die Karriere des Mittelfeldlenkers nicht in die Tivoli-Kabine passen. Bapoh hat in den zweiten Ligen in Deutschland beim VfL Bochum und in den Niederlanden bei Twente Enschede gespielt, er war Kapitän von Bochums A-Jugend, ist für Deutschlands Jugend-Nationalmannschaften aufgelaufen. Aber der Normalfall ist gerade nicht seine Situation.

Im letzten Sommer hat der VfL Osnabrück den Vertrag mit dem Spieler, mit dem er in die 2. Liga aufgestiegen war, nicht verlängert. Bapoh landete da, wo Spieler nie gerne stehen: im Abseits. Die Nachfrage war gering, der vertragslose Spieler geriet ins Grübeln. „Es war deprimierend“, hat er im Winter erzählt, als er schon bei Alemannia gelandet war.

Verabredet war damals eine Win-win-Situation. Die Mannschaft sollte für die restliche Rückrunde einen Spieler bekommen, den sich der Klub unter normalen Umständen nicht hätte leisten können. Im Gegenzug hätte Bapoh dafür einen Platz im größten Regionalliga-Schaufenster erhalten. Das war der Plan, der dann an der Praxis zerschellt ist.

Schon im türkischen Trainingslager bremste ihn ein Muskelfaserriss aus. Im ersten Quartal war Bapoh ausdauernd damit beschäftigt, seine Fitnessdefizite abzubauen. Er macht Extraschichten, „ein paar Gramm“ will er noch abnehmen. Sein Trainer schätzt, dass der Mittelfeldspieler aktuell „Luft für 45 bis 60 Minuten“ habe. Er will ihn weiter aufstellen in den nächsten Wochen. Schon am Samstag bei Aachens Wettkampf beim 1. FC Köln II könnte er zum erstmals in der Startformation stehen.

Erst seit dem April trägt Bapoh nun das Alemannia-Trikot im Ligabetrieb. Zwei Einsätze, 24 und 33 Minuten, und eine Fan-Auszeichnung stehen im Steckbrief. Und es ist noch etwas passiert: Die geplante Kurzgeschichte könnte noch eine erstaunliche Wendung nehmen. Bapoh hat in den letzten vier Monaten ein Gefühl für den Verein, für die Fans in seiner Aachener-Zeit entwickelt, sagt er. Einen Verbleib am Tivoli schließt er inzwischen nicht mehr aus. „Das kann ich mir vorstellen.“ Er will sich erst nach der Saison entscheiden, wo er seine Karriere fortsetzen wird. „Bis dahin werde ich alles geben für den Verein und für mich.“

Natürlich ist der Verein an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Techniker interessiert, sagt Trainer Helge Hohl. „Wenn er fit ist, hat er zweifelsfrei das Potenzial für höherklassige Vereine.“ Das ist das Dilemma am Tivoli in den nächsten Wochen. Kommt der Regisseur noch auf Touren, werden die Späher wieder schnell auf einen vergessenen Profi aufmerksam. Aber ausgeschlossen ist nicht mehr, dass Alemannia noch einen prominenten Spieler mit ein klein bisschen Tivoli-Vergangenheit verpflichten kann, wie so gerne in diesen Transfertagen. Aus dem geplanten Kurzfilm könnte so noch ein schöner Langfilm werden.

Mögliche Aufstellung: Johnen – Müller, Heinze, Uzelac, Damaschek - Baum – Heim, Schwermann, Bapoh, Schmitt – Mause

Schiedsrichter: Luca Marx (Brühl)

Bilanz: 13 Siege/4 Remis/7 Niederlagen/36:26 Tore