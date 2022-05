Arbeiten am Bahnübergang : Überraschende Sperrung am Prager Ring sorgt für Staus im Berufsverkehr

Die Sperrung des Bahnübergangs am Prager Ring sorgte am Mittwochmorgen für längere Rückstaus. Foto: MHA/Christoph Velten

Aachen Unschöne Überraschung für Pendler: Seit Mittwochmorgen ist der Bahnübergang am Prager Ring in Aachen in beide Richtungen gesperrt. Die nächste Nervenprobe für Autofahrer?

Laut Auskunft der Deutschen Bahn vor Ort, werden am Mittwoch das Gleisbett und die Gleise erneuert. Lange soll die Störung nicht andauern: Frühestens am Mittwochabend, spätestens jedoch Donnerstagfrüh soll die Baustelle wieder Geschichte sein. Immerhin eine kleine Erleichterung für die baustellengeplagten Pendler in Aachen.

Warum es jedoch keine vorzeitige öffentliche Information über die Baumaßnahme auf der Hauptverkehrsachse im Nordosten Aachens gab, konnte ein Sprecher der Bahn auf Nachfrage nicht beantworten. Er verwies auf die große Menge an Baustellen, die es derzeit an Bahnstrecken in NRW gebe.

Bei der Pressestelle der Stadt Aachen war die Baustelle bei einer ersten Nachfrage am Mittwochmorgen ebenfalls unbekannt. Sie sagte weitere Informationen im Laufe des Tages zu.

(red)