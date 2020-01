Anzeige nach jedem Übergriff : Übergriffe auf Mitarbeiter des Ordnungsamtes keine Seltenheit

Knöllchen für Falschparker: Immer wieder werden in der Stadt Aachen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes bei ihrer Arbeit verbal, aber auch körperlich attackiert. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Verbale und auch körperliche Angriffe und Attacken auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind keine Seltenheit in Aachen. In diesem Jahr sind laut städtischem Presseamt bereits drei Strafanzeigen aufgrund von Übergriffen auf Politessen gestellt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der jüngste Fall ereignete sich am Freitag vergangener Woche. Wie berichtet hatte kurz nach 16 Uhr an diesem 24. Januar ein Mietwagenfahrer einer Politesse gegen den Kopf geschlagen und ihr eine Platzwunde zugefügt. Nur das beherzte Eingreifen von Zeugen habe wohl Schlimmeres verhindert, so die Stadt am Donnerstag. Die Mitarbeiterin musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. „Grund“ für die Attacke war ein Knöllchen, welches die Politesse dem verbotswidrig geparkten Fahrzeug des Mietwagenfahrers ausgestellt hatte.

Die Polizei nahm den Mann nach einer Fahndung fest. Auch gegenüber den Polizeibeamten wurde er verbal aggressiv. Neben der eingezogenen Fahrerlaubnis wird ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen ihn eingeleitet.

„Leider sind verbale und auch körperliche Angriffe und Attacken auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes keine Seltenheit in der Stadt Aachen“, so das Presseamt. In diesem Jahr seien bereits drei Strafanzeigen aufgrund von Übergriffen auf Politessen gestellt worden, in diesen Fällen habe es sich aber „lediglich“ um verbale Übergriffe gehandelt. 30 Strafanträge wurden 2019 von der Verwaltung aufgrund von Angriffen auf Kolleginnen und Kollegen des Bereichs Ordnungs- und Sicherheitsdienst sowie Vollzugs- und Ermittlungsdienst gestellt.

Durchschnittlich alle zwei bis drei Wochen kommt es laut Presseamt zu einer Beleidigung. Ebenfalls stark ausgeprägt sei der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Hinzu kämen Straftaten wie gefährliche Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung. Sachbeschädigungen reichen laut Stadt vom „aus der Hand schlagen des Diensthandys" bis zum Besprühen der Dienstfahrzeuge und Zerstechen der Reifen.

„Null Toleranz“

Diese Übergriffe und Angriffe auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Aachen seien nicht zu dulden, so der Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung der Stadt Aachen, Detlev Fröhlke. Es gelte „null Toleranz“ bei jeglicher Art von Gewalt. Jeder Übergriff werde zur Anzeige gebracht.

Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Aachen gibt es ein Sicherheitskonzept zur Gewaltprävention. Alle nehmen regelmäßig an einem Deeskalationstraining teil, das auch die Möglichkeiten zur Abwehr körperlicher Angriffe vermittelt. Damit würden sie in die Lage versetzt, die Situationen zu entschärfen. „Man kann nur fassungslos wahrnehmen, dass die Ausstellung eines Knöllchens zu solchen Attacken führt. Schlimm genug, dass die Anzahl der Übergriffe zunimmt. Die Hemmschwelle hin zu tätlicher Gewalt sinkt zunehmend“, sagte die Ordnungsdezernentin und Stadtdirektorin der Stadt Aachen, Annekathrin Grehling, am Donnerstag. „Solche Vorfälle treffen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht nur die verletzte Mitarbeiterin, der ich von Herzen eine schnelle Genesung wünsche, zutiefst.“ „Dennoch“, so auch Fröhlke: „sie alle werden weiter professionell ihren Job machen, und ich hoffe, dass diese Professionalität und unsere Null-Toleranz-Praxis ein langsames Umdenken auf der Straße bewirken.“

Was den jüngsten Fall des Mietwagenfahrers betrifft, so dankte Grehling zwei Zeugen, die durch couragiertes Eingreifen den Täter von der Fortsetzung der Attacke abhielten. „Ich danke den beiden, die unsere Mitarbeiterin in dieser Notsituation nicht alleine ließen, ganz ausdrücklich und von Herzen. Ihre Zivilcourage und Ihr Einsatz zeigt uns allen, dass Werte wie Respekt und Anstand noch gelebt werden - auch dann, wenn ein unliebsames Knöllchen verhängt werden muss“, betonte Grehling.

(red)