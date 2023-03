Warnstreik : Überfüllte Mülltonnen und geschlossene Kitas in Aachen

Auch am Dienstag fiel die Abfallsammlung in Aachen aus. Nicht nur an der Peliserkerstraße führte das zu überfüllten Mülltonnen. Foto: Robert Esser

Aachen Keine Müllabfuhr und teils auch keine Kinderbetreuung: Die Auswirkungen des Warnstreiks waren auch am Dienstag in Aachen zu spüren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Verdi-Protestzug zieht an diesem Tag zwar durch Köln, die Auswirkungen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst sind dennoch auch in Aachen zu spüren. Am zweiten Tag in Folge ist die Abfallsammlung im gesamten Stadtgebiet ausgefallen. Trotz der Bitte der Stadt Aachen, die Mülltonnen nicht herauszustellen, sah man am Dienstag zahlreiche ungeleerte Tonnen am Straßenrand stehen.

Auch zahlreiche Kitas blieben geschlossen. Nach Auskunft des städtischen Presseamtes öffneten 32 Kitas in städtischer Trägerschaft am Dienstag nicht, in 22 Einrichtungen war die Betreuung eingeschränkt. In gerade mal zwei Kitas herrschte Normalbetrieb. Auch die Aseag-Busse blieben am Dienstag alle im Depot. Nur die Fahrzeuge der Auftragsunternehmen waren unterwegs.

Die Gewerkschaften Verdi und Komba hatten die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Aachen zum Warnstreik aufgerufen. Sie fordern in den laufenden Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von 2500 Euro an. Die dritte Verhandlungsrunde ist vom 27. bis 29. März in Potsdam verabredet.

Um den Druck zu erhöhen, hat die Gewerkschaft Komba auch für diesen Donnerstag, 23. März, zum Warnstreik aufgerufen. Einzelne Kitas könnten erneut geschlossen bleiben. Betroffen sind dann aller Voraussicht nach auch die städtischen Schwimmhallen: An diesem Tag bleiben die Schwimmhallen Süd, Brand und die Ulla-Klinger-Halle geschlossen. Nur die Elisabethhalle kann vermutlich öffnen.

(red)