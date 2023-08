Reingehört: Über Missbrauch im Bistum Aachen : Wie wir die Fälle krimineller Pfarrer recherchieren und warum

Audio Aachen Bislang hat unsere Zeitung die Namen von elf Pfarrern veröffentlicht, die Sexualstraftäter waren, aber vom Bistum Aachen teils über Jahrzehnte geschützt worden sind. In unserem Audio-Gespräch erklären wir, wie wir bei diesem Thema arbeiten.

Als sich das Bistum Aachen und das katholische Hilfswerk Missio darüber stritten, ob man den Namen des pädophilen Vergewaltigers Leonhard Meurer veröffentlichen und nach noch lebenden Opfern suchen solle, hat unsere Zeitung Aachens Bischof Helmut Dieser die Entscheidung abgenommen. Am 20. Mai veröffentlichten wir nach dem Abwägen vieler Argumente Meurers Namen.

Zu Lebzeiten war Meurer (1916 bis 1991) unter anderem Pfarrer in Düren-Rölsdorf und nach seiner Versetzung in den Ruhestand im Auftrag von Missio in Westafrika unterwegs.

Die Resonanz auf den Artikel war enorm, und sie war überwiegend positiv. Wenn die katholische Kirche nach all den Jahren immer noch kein Tempo in die Aufarbeitung eines ihrer dunkelsten Kapitel bringen will, muss sie sich nicht wundern, dass andere Aufklärung im Sinne der Opfer leisten. So lässt sich der Großteil der Reaktionen auf den Artikel zusammenfassen.

Aber es gab auch andere Rückmeldungen: Opfer von Pfarrern, Kaplanen und anderen Geistlichen nahmen Kontakt mit unserer Zeitung auf und berichteten von ihren Fällen. Andere Leser berichteten von Pfarrern aus ihrer Gemeinde, über die es Gerüchte gab.

Vielen dieser Verdachtsfälle sind wir nachgegangen. Einige ließen sich erhärten, andere nicht. Seit dem 20. Mai hat unsere Zeitung die Namen von elf Geistlichen des Bistums Aachen veröffentlicht, die zu Sexualstraftätern wurden. Elf von etwa 100, die im Bistum bekannt sind.

Im Laufe der Zeit erreichten uns immer wieder Fragen zu unserer Arbeitsweise. Deswegen haben wir versucht, in einem kurzen Audio-Gespräch die wichtigsten Fragen zu beantworten: Wie arbeiten wir, wie recherchieren wir, mit wem sprechen wir, welche Quellen nutzen wir? Und was sagen eigentlich die Opfer zu unserer Berichterstattung?

Die Kirchenaustrittszahlen steigen Jahr für Jahr, und in den Bistümern setzt sich offenbar die Erkenntnis durch, dass der sexuelle Missbrauch und dessen institutionelle Vertuschung einen bedeutenden Anteil an der Unzufriedenheit der Katholiken hat.

Aachens Bischof hat angekündigt, im September mit der Veröffentlichung von Namen krimineller Geistlicher beginnen zu wollen. In welcher Form er das tun wird, ließ er bislang offen. Es bleibt spannend.

(red)