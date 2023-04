Motorsportclub lädt ein : Über 100 Oldtimer in Aachen zu bestaunen

Über 100 Oldtimer in Aachen zu bestaunen

Der MSC Aachen lädt am 16. April zu seiner Saisoneröffnung mit Oldtimer-Ausfahrt ein. Foto: MSC Aachen

Aachen Anlässlich der 19. Saisoneröffnung für den Motorsportclub Aachen kommen Oldtimer-Freunde auf ihre Kosten. Viele alte Schätzchen sind zu bestaunen.

Zur Saisoneröffnung des Motorsportclubs Aachen (MSC) werden sich bei einer Ausfahrt rund 60 gemeldete Old- und Youngtimer im Wettbewerb um den „großen Preis von Aachen “ messen.

Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 16. April, ab 8.30 Uhr vor und auf dem Gelände der Dekra Aachen in der Rottstraße 41. Dort wird es mehr als 100 Fahrzeuge zu bestaunen geben. Auch in diesem Jahr soll die Zuschauer nach Veranstalterangaben ein buntes Programm mit zahlreichen, auf Hochglanz polierten Autos und Motorrädern erwarten, bei dem für Verpflegung gesorgt ist.