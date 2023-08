Essenslieferung per App : Uber Eats nach einem Jahr in Aachen ein voller Erfolg

Aachen Vor einem Jahr ging die Lieferservice-App in Aachen an den Start. Seitdem hat sich die Zahl der teilnehmenden Restaurants verdreifacht. Und besonders ein Aachener Kunde macht im Unternehmen von sich Reden.

Seit etwas mehr als einem Jahr gibt es Uber Eats in Aachen . Das Angebot des Essenslieferanten ergänzt das Portfolio von anderen Anbietern wie „Lieferando“, „Wolt“ und Co. Sie alle basieren auf einem ähnlichen Prinzip: Hungrige Aachenerinnen und Aachener laden sich die jeweilige App runter, wählen ein Restaurant aus, und bestellen ihr Wunschgericht direkt zu sich nach Hause. So weit, so bekannt.

Worin unterscheidet sich also Uber Eats? Vor allem in der Logistik. „Unsere Lieferanten sind bei Aachener Boten-Unternehmen angestellt“, sagt Oliver Matuttat, Sprecher vom Uber-Konzern in Berlin. So könnten auch kleinere Restaurants, die es sich nicht leisten können, einen eigenen Lieferservice aufzubauen, Essen an ihre Kunden ausliefern. Und damit ihr Geschäftsfeld erweitern. Die Restaurants zahlen keine Mitgliedsbeiträge bei Uber Eats, sondern eine Gebühr an die Plattform, sobald eine Bestellung abgesetzt wurde.