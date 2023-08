U19-Bundesliga : Eine große Herausforderung für Alemannias Junioren

So intensiv wird es auch in der Saison zugehen: In der Vorbereitung spielte Alemannias A-Jugend (in Weiß) bereits gegen den Ligakonkurrenten Viktoria Köln. Foto: Michael Schneiders/FuPa

Aachen Mit einem größtenteils neu zusammengestellten Kader tritt der Aufsteiger in der U19-Bundesliga an. Was sagt Trainer Vladyslav Moschenski vor dem Auftakt am Samstag gegen den VfL Bochum?

Bei diesem Eröffnungsspiel am Samstag (13 Uhr) werden vermutlich keine 27.300 Zuschauer dabei sein – obwohl wieder Alemannia Aachen die Heimmannschaft sein wird. Die A-Junioren starten an diesem Tag nach ihrem Aufstieg in die Saison der U19-Bundesliga. Und das nicht in Aachen, sondern in Dürwiß im Sportpark am See. Dem bewährten Austragungsort, da es für die jungen Alemannen (noch) keinen nutzbaren Rasenplatz am Tivoli gibt.

„Unsere erste Mannschaft spielt am Tag zuvor gegen Borussia Mönchengladbach II. Es wäre schön, wenn der ein oder andere Fan am Tag darauf auch den Weg nach Dürwiß findet und hoffentlich die Euphorie nach einem Sieg mitbringt“, hofft Vladyslav Moschenski. Seit der vergangenen Saison ist der 26-Jährige Trainer der U19-Mannschaft – und führte sie direkt aus der Mittelrhein- in die Bundesliga.

„Ich bin natürlich sehr zufrieden, wie das Jahr sportlich verlaufen ist. Aber auch so passen die Rahmenbedingungen hier in Aachen einfach“, sagt Moschenski, der zuvor Co-Trainer der U16 von Fortuna Düsseldorf gewesen war. Ein Erfolgsrezept lautete: „Mehr auf den Aufstieg hinarbeiten, als über ihn zu sprechen“, um keinen zusätzlichen Druck zu erzeugen.

Mit Erfolg: Erst Mitte der Rückrunde, am 19. Spieltag, sprang Alemannias U19 auf den ersten Platz, verteidigte ihn und sicherte sich am vorletzten Spieltag im Duell beim direkten Verfolger Fortuna Köln mit einem 4:0 die Meisterschaft. „Unser viertägiges Trainingslager in Hennef nach der Winterpause war ein Schlüsselfaktor für die Mannschaft. Dort haben wir sehr gut gearbeitet. Und dann hatten wir in der Rückrunde einen Lauf, mit dem Höhepunkt in Köln. Für uns Trainer war das Spiel eine Art Blackbox. Wir wussten nicht, wie das Team auf diese Drucksituation und Herausforderung reagiert. Und dann war es Wahnsinn zu sehen, wie selbstbewusst und dominant wir gespielt haben und zur Halbzeit schon 3:0 vorne lagen“, erinnert sich Moschenski an „eins der schönsten Spiele“.

Auf ihn und sein Trainerteam wartet nun die nächste große Herausforderung: Als Aufsteiger mit einem größtenteils neu zusammengestellten Kader in der U19-Bundesliga zu bestehen. Viele Spieler – darunter mit Torjäger Travis de Jong und Innenverteidiger Artem Parkhomenko zwei absolute Leistungsträger – haben Alemannias Junioren verlassen. Spieler aus der U17 plus externe sind dafür neu hinzugekommen. „Da waren die vielen Testspiele in der Vorbereitung natürlich hilfreich, um sich einzuspielen und ein Teamgefüge herzustellen“, nennt Alemannias Trainer als „Gegenmittel“ zur üblichen Fluktuation im Jugendbereich.

Der Trainer spricht, die Mannschaft hört zu: Vladyslav Moschenski ist mit Alemannia Aachens U19 in die Bundesliga aufgestiegen. Foto: Michael Schneiders/FuPa

Für die nachrückenden Spieler aus der U17 ist der Sprung nun natürlich noch mal etwas größer: Körperlich robustere und qualitativ bessere Gegner mit höherem Tempo treffen nun auf Alemannias Junioren. „Dementsprechend wollen wir darauf achten, die Jungs aus dem Jahrgang 2006 nicht zu verheizen und an das höhere Level heranzuführen“, sagt Morschenski. Die Mentalität der hochgezogenen Spieler sei ein wichtiges Auswahlkriterium gewesen, um auf Augenhöhe mit dem Rest der Liga agieren zu können. Hilfreich sei deshalb auch, dass einzelne A-Junioren regelmäßig bei der ersten Mannschaft mittrainieren dürfen, um sich nicht nur mit Gleichaltrigen messen zu können.

Der Fokus bei externen Neuzugängen habe auf Spielern gelegen, die Verstärkungen sind und nicht nur den Kader auffüllen. Dazu soll auch Rückkehrer Marzouk Kotya-Fofana gehören, der nach zwei Spiel- und wenig Einsatzzeiten in der Jugend beim 1. FC Köln jetzt wieder bei der Alemannia zum Einsatz kommen wird.

Im besten Fall hilft der Stürmer dann mit Toren, damit Aachens Junioren am Ende die Klasse halten. „Wir wollen etwas mehr als nur den Klassenerhalt anvisieren. Das kann hilfreich sein, sich mehr vorzunehmen, damit wir auch weiter mutig auftreten. In der Breite haben wir sicherlich nicht die Qualität anderer Teams. Aber verstecken müssen wir uns mit unseren Spielern auch nicht. Nur hinten drin stehen und abwarten wird nicht unsere Spielweise sein“, betont Aachens Trainer und fügt schmunzelnd hinzu: „Wenn am Ende aber ‚nur‘ der Klassenerhalt steht, unterschreiben wir das sicherlich auch alle.“

Nach 13 Testspielen – auch gegen Herrenmannschaften – wartet zum Saisonauftakt nun die U19 des VfL Bochum. Morschenski rechnet mit einem Gegner, der in der Offensive viel Geschwindigkeit mitbringt und Räume zu nutzen weiß. „Ich glaube, dass wir da auf Augenhöhe agieren können und uns weniger der Spielweise des Gegners anpassen müssen. Wir arbeiten jedenfalls daran, dass das Ergebnis bei unserem Auftaktspiel besser ausfällt als bei der ersten Mannschaft“, sagt der Alemannia-Trainer mit einem Augenzwinkern. Sollte es so kommen, nimmt der 26-Jährige bestimmt gerne in Kauf, wenn das Spiel nicht 27.300 Zuschauer verfolgen sollten.

Kader 2023/24:

Tor: Gerrit Heinisch, Luca Schmidt

Abwehr: Angelos Avramis, Kerem Colak, Noah Förster, Sebastian Gösgens, Jonas Hoss, Inas Islamovic, Jannis Kuckertz, Christoph Nickel, John Pisani, Benedikt Rossmüller, Isa Sümbül, Andrii Tykhonov

Mittelfeld: Aland Abdi, Faton Ademi, Ajdin Eglenovic, Kaan Ersoy, Marvin Fork, Leo Mirgartz, Elias Oulahyane, Amil Pepic, Janes Pollmann

Angriff: Luca Busch, Lirim Jashari, Marzouk Kotya-Fofana, Travis Kpegouni, Leandro Stollenwerk, Mykyta Sviderskyi, Kirito Tanaka

Zugänge: Luca Busch (Bor. Mönchengladbach U17), Marzouk Kotya-Fofana (1. FC Köln U19), Lirim Jashari (Hennef U17) Gerrit Heinisch (Fort. Köln U19), Noah Förster, Inas Islamovic (beide Bonner SC U19), Ajdin Eglenovic (Vikt. Köln U17), Elias Oulahyane (Troisdorf U19), Leo Mirgartz (SV Eilendorf U19), Luca Schmidt (Fortuna Sittard/Niederlande U18), Angelos Avramis (SG Unterrath U19), Sebastian Gösgens, Jonas Hoss, Faton Ademi, Kaan Ersoy, John Pisani, Leandro Stollenwerk, Marvin Fork, Janes Pollmann, Kerem Colak, Travis Kpegouni (alle eigene U17)