Corona in der Städteregion : Trügerisch? Sieben-Tage-Inzidenz sinkt langsam

Da weniger getestet wird und nur noch laborbestätigte PCR-Testergebnisse in die Statistik des Robert Koch-Instituts fließen, bilden die Zahlen nicht die ganze Wahrheit ab. Foto: dpa/Sina Schuldt

Interaktiv Städteregion Aachen In der Städteregion Aachen liegt die Inzidenz am Dienstag bei 318,5. Vor einer Woche lag sie noch bei 363,1. Dennoch gibt es wohl keinen Grund für ein Aufatmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Knapp zwei Wochen nach den Sommerferien scheint keine rasante Zunahme an Coronavirus-Infektionen zu verzeichnen zu sein. Das zeigen zumindest die offiziellen Zahlen. Das Robert Koch-Institut gibt am Dienstag, 23. August, für die Städteregion Aachen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 318,5 an – vor einer Woche, am 16. August, lag sie noch bei 363,1.

Grund für ein Aufatmen gibt es allerdings weiterhin nicht. Barbara van Rey, Pressesprecherin der Städteregion, gibt zu bedenken, dass die Zahlen nur bedingt aussagekräftig sind, da in diese nur laborbestätigte PCR-Testergebnisse einfließen. „Längst nicht mehr alle Menschen lassen eine Infektion mit einem PCR-Test bestätigen – dazu besteht auch keine Verpflichtung. Wir rechnen damit, dass die tatsächliche Inzidenz etwa dreimal so hoch ist.“

Das hohe Infektionsgeschehen wirkt sich allerdings auf öffentliche Einrichtungen aus. Van Rey: „Die Inzidenz, die wir in der Allgemeinbevölkerung sehen, schlägt sich auch in diesen Bereichen nieder. Hohe Personalausfälle können etwa dafür sorgen, dass organisatorische Maßnahmen ergriffen werden müssen.“

So etwa in der Grundschule Verlautenheide, die bereits seit Mitte vergangener Woche den regulären Schulbetrieb aufgrund zahlreicher Krankheitsfälle beim Lehrpersonal und in der Schülerschaft einstellen musste. Noch bis mindestens Ende dieser Woche gilt dort ein Notfallplan. Vor Ort werden derzeit nur Kinder betreut, die nicht von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen können – der Rest lernt wie zu Pandemie-Hochzeiten im Distanzunterricht (wir berichteten).

Info Inzidenzen nach Altersgruppen Das Landeszentrum Gesundheit NRW schlüsselt die Inzidenzen für die Städteregion Aachen nach Altersgruppen für den 22. August wie folgt auf: 0-9 Jahre: 230,4

10-19 Jahre: 461,3

20-29 Jahre: 311,5

30-39 Jahre: 407,7

40-49 Jahre: 392,9

50-59 Jahre: 309,5

60-69 Jahre: 269,9

70-79 Jahre: 219,8

80-89 Jahre: 197,6

90 und älter: 224,0

Immerhin bleibt die Lage in den Krankenhäusern stabil und die Zahl der wegen Corona behandelten Patienten in der Städteregion Aachen auf einem niedrigen Niveau. So waren laut van Rey nach letztem Stand in den Krankenhäusern 17 Patienten, die wegen Covid-19 dort behandelt werden, und 90 mit einer Covid-19-Infektion. „Für die Beschäftigten ist die Belastung dennoch nach wie vor hoch, auch weil dort ebenfalls Ausfälle durch Krankheit zu verzeichnen sind“, gibt die Pressesprecherin zu bedenken.

(hei)