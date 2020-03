Kostenpflichtiger Inhalt: „Defender 2020“ : Nato-Großmanöver rollt vorerst nicht mehr durch Aachen, doch der Protest hält an

Gegen Großtransporte von Waffen und Truppen: Die Aachener Friedensinitiativen üben weiter heftige Kritik am Nato-Manöver „Defender 2020“. Foto: dpa/Marcin Bielecki

Aachen Die Weichen zur groß angelegten Nato-Operation „Defender 2020“ sind seit langem gestellt, doch im Grenzland werden Bahngleise und Straßen jedenfalls in absehbarer Zeit nicht (mehr) durch Schwertransporte von Panzern und Co. strapaziert. Dennoch übt ein breites Bündnis Aachener Friedensinitiativen weiter heftige Kritik an der Aktion.