Caritas eröffnet neue Anlaufstelle in Aachen : „Troddwar“ meldet sich zurück am Kaiserplatz

Nicht nur die neue Fensterfront sorgt für reichlich Transparenz: Das neugestaltete „Troddwar“ der Caritas-Suchthilfe am Kaiserplatz ist am Freitag feierlich eröffnet worden. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Fast zwei Jahre lang waren im prägnanten Flachbau am Kaiserplatz vor allem die Handwerker im Einsatz. Jetzt melden sich die Sozialarbeiter zurück in der Anlaufstelle der Caritas für Suchtkranke und Wohnungslose.

Auf der kleinen Promenade im Schatten von St. Adalbert stehen die Türen zum etwas anderen „Kiosk“ namens „Troddwar“ seit Freitag wieder sperrangelweit auf. Damit hat die Sucht- und Wohnungslosenhife der Caritas in Aachen das nächste wichtige Kapitel zur Neuaufstellung ihres umfassenden Betreuungskonzeptes für Drogenkranke und Obdachlose nun endlich aufschlagen können. Nach fast zwei Jahren sind die Streetworker aus dem Interimsquartier gleich um die Ecke in die frisch renovierten Räume am Kaiserplatz zurückgekehrt.

Anlass genug für Caritas-Geschäftsführer Bernhard Verholen, die alte und neue Hilfeeinrichtung im Kreis zahlreicher Gäste – darunter natürlich auch Vertreter der Ordnungspartnerschaft mit Polizei und Stadt sowie Bürgermeisterin Hilde Scheidt – im Rahmen einer lang ersehnten kleinen Feierstunde mit dem einen oder anderen Gebäck nebst (selbstverständlich alkoholfreiem) Kaltgetränk offiziell einzuweihen.

Info Täglich auch für interessierte Bürger geöffnet Das neu gestaltete „Troddwar“, Kaiserplatz 18, ist montags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr, freitags von 12 bis 15.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Selbstverständlich sind auch interessierte Bürger, die mit den Streetworkern der Caritas ins Gespräch kommen möchten, jederzeit willkommen. Über das umfassende Beratungsangebot der Caritas für Suchtkranke und Obdachlose kann man sich unter www.suchthilfe-aachen.de informieren.

„Wir sind wieder da und freuen uns sehr, dass unsere langjährige Anlaufstelle jetzt wieder an bekannter Adresse Einzug gehalten hat“, sagte Verholen. Die Streetworker des Café Plattform können ihren (potenziellen) Schützlingen nun im hell und freundlich gestalteten Ambiente einen attraktiv gestalteten Ankerplatz bieten, um bei Kaffee und stärkendem Snack durchzuatmen, Beratungsgespräche in Anspruch zu nehmen oder sich mit frischen Spritzen zu versorgen – auch dies ist ein wichtiger Bestandteil im niedrigschwelligen Konzept zur Gesundheitsfürsorge für Schwerstabhängige, die aus unterschiedlichen Gründen möglicherweise (noch) nicht bereit oder in der Lage sind, weitere Hilfs- und Vermittlungsangebote der Caritas zu nutzen.

Die meisten von ihnen haben indes längst auch den Weg zur zentralen Einrichtung des Café Plattform gefunden, das vor einem runden halben Jahr ein ehemaliges Objekt der Deutschen Bahn in der Reumontstraße bezogen hat (wir berichteten). Dort stehen inzwischen getrennte Notschlafstellen für Frauen und Männer ebenso zuverlässig bereit wie Waschgelegenheiten, warme Mahlzeiten und eine medizinische Ambulanz.

„Wir sind sehr dankbar, dass auch der Gemeindeverbund Franziska von Aachen uns seit der Schließung des ,Troddwar‘ wie auch des Café Plattform in der Hermannstraße Ausweichquartiere in St. Peter am Bushof und am Adalbertsstift bereitgestellt hat“, rekapitulierte Verholen die schwierige Zeit der Überbrückungshilfen angesichts der Corona-Pandemie und der aufwendigen Sanierungsarbeiten am Kaiserplatz.