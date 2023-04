Aktion der Interessengemenschaft : Trinkwasser frisch aus dem Hotmannspief-Brunnen

Wohl bekomm’s: Aachens Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen probiert das Trinkwasser aus dem Hotmannspief-Brunnen – und nutzt dazu selbstverständlich die neuen Glasflaschen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Das Wasser aus dem Hotmannspief-Brunnen in Aachen ist ganz offiziell Trinkwasser. In den Geschäften rund um den Brunnen gibt es nun kostenlos Glasflaschen, die man dort füllen kann. Eine Aktion der IG des Viertels.

„Lecker, sehr lecker“, da waren sich Aachens Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen und Yvonne Lauscher, Sprecherin der Interessengemeinschaft Hotmannspief-Viertel, völlig einig. Das Wasser aus dem Brunnen an der Hotmannspief ist nicht nur „trinkwasserzertifiziert“, sondern auch von ausgezeichneter geschmacklicher Qualität. Zum Auftakt der Aktion „Mehr (er)Leben an der Hotmannspief 2.0“ wurden jetzt die ersten von mehr als tausend Glasflaschen mit Bambusdeckel ausgegeben. Sie tragen das Logo der IG und sind ab sofort in allen Geschäften rund um den Brunnen kostenlos zu haben. In das schlicht-formschöne und nachhaltig produzierte Behältnis kann man jederzeit am historischen Trinkbrunnen Wasser füllen, um die durstige Kehle zu stillen.

Die Initiative zur Trinkwasseraktion ging von der IG aus, die ein gutes Jahr nach ihrer Gründung inzwischen rund 35 Mitglieder hat, die Stadt unterstützte ideell und finanziell, der Märkte- und Aktionskreis City (MAC) brachte sich ein, und mit von der Partie war einmal mehr Heidemarie Ernst, Leiterin der städtischen Koordinationsstelle Bushof.

Es sei das Ergebnis von guter Zusammenarbeit aller, erklärten Ernst und Keupen unisono, „denn da, wo Menschen zusammen etwas schaffen wollen, wird es besser“. Insofern habe das Engagement der IG-Mitglieder an der Hotmannspief Modellcharakter für andere Viertel der Stadt. Dabei ist der Bereich keine 1A-Lage in Aachen, allerdings könnte er sich langsam, aber sicher dazu entwickeln. Denn der Einsatz der vielen Akteure aus den oft eigentümergeführten Geschäften und Unternehmen ist hoch, hier sind Begeisterung und auch Zuversicht spürbar. Statt Leerständen gibt es alles zum täglichen oder auch nicht alltäglichen Bedarf: Brot und Brötchen, Nagelpflege und Hairstyling, Mode und Kunst, Schuhe und Sportartikel, Kaffee und Kuchen, Cocktails und Kulinarisches...

Die Brunnentrinkwasser-Initiative beflügelt ganz offensichtlich die Anstrengungen, die Innenstadt als Lebensraum und Einkaufsziel attraktiver zu machen. „Wir brauchen Flächen, wo Wasser versickern kann, aber gutes Wasser ist auch ein wichtiges Lebensmittel, ein entscheidender Faktor für die Gesundheit“, sagte die Oberbürgermeisterin. MAC-Geschäftsführer Till Schüler fasste, an die IG Hotmannspief gerichtet, seinen Gemütszustand in die knappen Worte: „Ich bin megastolz auf euch, ihr seid die Besten.“

Übrigens: Nicht nur an der Hotmannspief kann man kostenlos bestes Trinkwasser abzapfen, es gibt drei weitere zertifizierte Stellen in der Stadt – den Möschebrunnen am Münsterplatz, die moderne Anlage an der Ursulinerstraße am Eingang zum Elisengarten und in Aachen-Nord in der Heinrich-Holland-Straße, dem von den Anwohnern so getauften „Martinsplatz“.