Garagenbrand : Trierer Straße vollständig gesperrt

Aachen Nach einem Brand auf der Trierer Straße am späten Freitagabend ist die wichtige Verkehrsroute in Aachen vollständig gesperrt worden.

Am späten Freitagabend wurde der Feuerwehr Aachen ein Brand in der Trierer Straße gemeldet. Eine Garage stand in Flammen und das Feuer hatte auch auf den Eingangsbereich des Hauses mit der Nummer 143 übergegriffen.