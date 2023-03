Fünf Personen schwer verletzt : Trierer Straße in Aachen nach Unfall mit Rettungswagen gesperrt

Update Aachen Am Dienstagmorgen hat sich auf der vielbefahrenen Trierer Straße in Aachen-Forst ein schwerer Unfall ereignet, auch ein Rettungswagen war involviert. Die Straße ist derzeit im Bereich Reinhardstraße/Neuhausstraße gesperrt.

Bei einem schweren Unfall auf der Trierer Straße in Aachen, unweit der Auffahrt zur A44, sind am Dienstagvormittag sechs Menschen verletzt worden – fünf von ihnen so schwer, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Die Unfallaufnahme dauert noch an, die Trierer Straße ist zwischen der Kreuzung zur Reinhardstraße und zur Neuhausstraße derzeit gesperrt. Es kommt zu Rückstaus in beide Richtungen. Die Polizei bittet darum, den Bereich weiträumig zu umfahren.