Saisonstart in der Fußball-Regionalliga : Traumkulisse am Tivoli, kalte Dusche für die Alemannia-Fans

Erstligareif: Ein Heimspiel mit derartiger Gänsehaut-Stimmung hat es am Tivoli lange nicht gegeben. Foto: Jerôme Gras

Aachen Unfassbar! Der späte Wuppertaler K.-O.-Treffer stellt den emotionalen Verlauf des Regionalliga-Auftakts in Aachen auf den Kopf. Am Morgen danach herrscht Katerstimmung. Doch was ist da eigentlich passiert?

Es fühlt sich an wie die Niederlage des FC Bayern gegen Manchester United im Champions-League-Finale 1999. Auch damals war es die Nachspielzeit, auch damals hieß es 1:2. Am Morgen nach dem unglaublichen Regionalliga-Auftakt am Tivoli herrscht Katerstimmung bei den Alemannia-Fans. Etliche werden noch ein paar Tage brauchen, um einen Umgang mit dem zu finden, was sie da erlebt haben am Tivoli, um sich wieder aufzurichten, neue Hoffnung, neue Zuversicht zu finden. Doch was ist da eigentlich passiert an dem Freitagabend?

Ganz unmittelbar nach dem Ereignis, wenn der Schock noch tief sitzt, gibt es zwei Kommunikationsstrategien zur Traumabewältigung: sehr viel reden oder gar nicht reden. Und so sah man am Freitagabend um kurz vor Halbzehn Menschen in ungläubigem Staunen verharren, stumm, mit weit aufgerissenen Augen, kopfschüttelnd. Oder man sah die, die scheinbar ohne Punkt und Komma auf ihre Nächsten einredeten, mehr oder weniger heftig mit den Armen und Händen fuchtelten, förmlich ringend, entsetzt. War das wirklich gerade passiert? Hatte sich wirklich gerade ein – wenn auch ruckeliger – Heimsieg in eine Auftaktniederlage verwandelt? Innerhalb von drei Minuten? In der Nachspielzeit?

Der Kopfball von Lion Schweers in der 96. Spielminute zum 2:1-Sieg des Wuppertaler SV am Aachener Tivoli stellte jedenfalls den emotionalen Verlauf des Abends, ach Quatsch: der ganzen letzten 14 Tage, von einem auf den anderen Augenblick völlig auf den Kopf.

So voll war der Tivoli seit Jahren nicht mehr: 27.300 Zuschauer kamen zum Spiel. Foto: Jérôme Gras

Luca Offermann von den Stolberger Tivoli Jonge ist eher der Typ gar nicht reden. Als die Alemannia den Nackenschlag bekommt, verschlägt es ihm die Sprache. Während um ihn herum alles anfängt zu schreien und zu zetern, muss er sich erst mal kurz hinknien. „Das war einfach unfassbar“, sagt Offermann, der seine Sprache erst draußen vor dem Stadion mit ein paar Minuten Abstand wiedergefunden hat. „Ein Unentschieden wäre glaube ich dem Spielverlauf angemessen gewesen. Aber das? Und so?“ Es will ihm nicht in den Kopf.

Dabei hatte der Spieltag so gut angefangen. Leichter Regen ist in Aachen ja per se kein schlechtes Omen, „in der Pratsch“ hat die Alemannia schließlich legendäre Siege errungen. Entsprechend hoch war das schwarz-gelbe Grundsummen schon am Morgen. Wer sich auf dem Weg zur Arbeit aufmerksam durch die Stadt bewegte, konnte immer wieder einen Schal in Vereinsfarben entdecken, die ersten waren da schon im Trikot. Die Euphorie hatte eine Dynamik entwickelt, wie man sie in Aachen und der Städteregion lange nicht erlebt hat. Es hatte einen regelrechten Run auf die Tickets gegeben, und dass die Kulisse rekordverdächtig sein würde, war schon früh klar gewesen. Am Ende sollten es 27.300 werden – die zweitbeste Zuschauerzahl aller Zeiten in der Regionalliga.

Dass die Stimmung erstligareif sein würde, zeigt sich schon zum Start des Fantreffens um 16 Uhr auf dem Vorplatz des Tivoli. Die Ultras hatten das Motto des Tages ausgegeben: „Alle in Gelb zum ersten Heimspiel!“ Wer farbtechnisch noch Bedarf hat, kann vor Ort an einem kleinen Stand noch nachrüsten. Die 640 knallgelben Regenjacken und 400 T-Shirts sind in kürzester Zeit vergriffen. Am Ende ist das Motto wohl nicht bei jedem angekommen, die Fans tragen die Alemannia-Farben trotzdem mit Stolz. Gelb? Schwarz? Egal!

Schon um 17 Uhr standen Tausende vor dem Stadion: „Es ist Jahre her, dass ich hier so etwas erlebt habe“, meint Alemannia-Fan Luca Offermann von den Stolberger Tivoli Jonge. Foto: Christian Rein

Um 17 Uhr, ganze zweieinhalb Stunden vor Anpfiff, sind bereits Tausende vor dem Stadion. Die Stimmung ist friedlich, aber es herrscht auch Aufregung. Was kann man von dieser Saison erwarten? Trainer Helge Hohl und Sportdirektor und Geschäftsführer Sascha Eller haben den Aufstieg als Ziel ausgegeben. Endlich raus aus der 4. Liga, in der die Alemannia nun in die elfte Saison geht. Die Fans haben das angenommen. „Ab heute steigen wir auf!“, sagt einer. In dem Satz steckt natürlich Ironie, aber auch ein wenig Erwartung und ganz viel Hoffnung. Die ersten Fangesänge ertönen, „Kaiserstadt AC“, schallt es über den Platz.

Wie es Sascha Eller versprochen hat, öffnen sich die Stadiontore früher als gewöhnlich, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Um 17.30 Uhr betreten die ersten Fans den Tivoli. Auch Luca Offermann und Marcel Postel von den Stolberger Tivoli Jonge stehen mit ihren Freunden in der Schlange. Beide sind absolut begeistert von der Stimmung. „Es ist Jahre her, dass ich hier so etwas erlebt habe“, sagt Offermann. „Absoluter Wahnsinn!“ So viel Unterstützung! So viel Euphorie! Das kann eine Mannschaft beflügeln – oder lähmen. Mancher erinnert sich an das Eröffnungsspiel im neuen Tivoli gegen den FC St. Pauli, das krachend mit 0:5 verlorenging. Marcel Postel will davon nichts wissen. Seine Prognose: „Wir gewinnen 3:1, zwei Tore von Brasnic!“

Der Moment, auf den die Fans seit Tagen hingefiebert haben: Um 17.30 Uhr beginnt der Einlass ins Stadion. Foto: Jérôme Gras

Die Werner-Fuchs-Tribüne mit den Stehplätzen ist schon um 18.45 Uhr pickepacke voll, doch noch immer strömen Menschen die Treppen hinauf. Die Fans – Freunde und Fremde – rücken immer enger zusammen. Etliche haben das offensichtlich schon länger nicht mehr erlebt, immer wieder hört man erstaunt die Frage: „Ist das hier vierte Liga?!“ Zum Gänsehautfeeling tragen die Gesänge bei „Aber eins, aber eins…“, „Alemannia My Love“ und natürlich „You Never Walk Alone“. Dann rollt ein riesiges Banner über die Köpfe – auf der ganzen Breite und Höhe der Stehplatztribüne. Die Ultras haben eine Choreografie vorbereitet. Unten drunter fühlt es sich ein bisschen an wie Zeltlager, von außen ist es einfach nur beeindruckend. Fehlt nur noch ein packendes Spiel. Der Anpfiff kann kommen.

19.50 Uhr: Freistoß für die Alemannia. Vincent Schaub bringt den Ball scharf herein, Verwirrung im Strafraum, und heißt es plötzlich „TOOOOOOR für die Alemannia!“ 1:0. Das Stadion scheint zu explodieren, auf der Stehplatztribüne werden Arme und Schals nach oben gerissen, Bierbecher fliegen in die Höhe, alle liegen sich in den Armen. Die ganze Aufregung, die ganze Anspannung entlädt sich in purer Glückseligkeit.

Beeindruckende Choreografie: Die Alemannia-Ultras hatten ein riesiges Banner vorbereitet, das über die gesamte Stehplatz-Tribüne gezogen wurde. Foto: Jérôme Gras

Lange konnte die Alemannia das Ergebnis halten. „Ich habe schon in der gesamten zweiten Halbzeit gedacht, dass es eng werden könnte, wenn die Alemannia nicht noch ein zweites Tor schießt“, sagt Fan Luca Offermann später. Es wurde eng, es hat nicht sollen sein mit dem Heimsieg zum Saisonstart. Die Partie in Lippstadt nächste Woche werde wichtig, meint Offermann, ein Sieg muss her. Er geht davon aus, dass auch die nächsten Heimspiele gut besucht sein werden, auch wenn die Euphorie einen kleinen Knacks bekommen habe. „Wer weiß, vielleicht sagen wir am Ende der Saison, dass es ein Schuss vor den Bug zum richtigen Zeitpunkt gewesen ist.“

Nicht zu vergessen: Es ist ja erst der erste Spieltag. Noch ist alles drin, noch kann es klappen mit dem Aufstieg – zur Not mit Hilfe von ganz oben. „Gott will es“, steht auf dem T-Shirt eines Alemannia-Fans mit einem Pfeil Richtung dritte Liga.