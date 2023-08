Alemannia Aachen : Tivoli-Fehler: Schiedsrichterboss nimmt Kollegen in Schutz

Das größte Spiel der Karriere: Schiedsrichter Martin Ulankiewicz – hier mit Wuppertals Torschützen Damjan Marceta – traf in der Nachspielzeit des Auftaktspiels am Tivoli eine klare Fehlentscheidung. Foto: Imago/fotografrie73

Aachen Der oberste Schiedsrichter im Verband, Peter Oprei, nimmt den Spielleiter vom Auftaktspiel am Tivoli, Martin Ulankiewicz, ausdrücklich in Schutz.

Peter Oprei war diesmal privat am Tivoli. Der gebürtige Aachener und Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses beim Westdeutschen Fußballverband war mit den meisten Präsidiumsmitgliedern zum Auftaktspiel der Saison 2023/24 in der Fußball-Regionalliga gekommen. „Ich kann das gut von meinem Ehrenamt als ‚Schiedsrichter-Chef‘ trennen“, sagt er gerne. So ganz kann er natürlich nicht aus seiner Schiedsrichter-Haut, als er die Partie zwischen Alemannia Aachen und dem Wuppertaler SV beobachtete. Auf die Leistung des Spielleiters achtet er immer besonders, selbst, wenn er gerade seine Freizeit im Stadion verbringt.

Der eingesetzte Martin Ulankiewicz sei einer der erfahrensten Schiedsrichter mit 66 Spielen in der Regionalliga und 24 Einsätzen als Assistent in der 3. Liga. „Der hat seine Qualifikation nicht am Glücksrad gewonnen, sondern sich hart erarbeitet.“ Für den 32-jährigen Bankkaufmann aus Oberhausen war die Partie am Freitagabend das bislang größte Spiel seiner Karriere. 27.300 Zuschauer schauten ihm bei der Arbeit zu.

Bescheinigt Schiedsrichter Martin Ulankiewicz eine tadellose Leistung – bis zum Beginn der Nachspielzeit: Peter Oprei, Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses beim Verband. Foto: Christiane Kirschbaum

Oben in Reihe 11 registrierte Oprei über 90 Minuten eine tadellose Leistung des Kollegen. Wenig Reklamationen, drei Gelbe Karten. „Wenn ein Schiedsrichter nahezu unsichtbar ist, hat er einen guten Job gemacht.“ Oprei sah ein gutes „Matchmanagement“.

Dann aber brach die Nachspielzeit an und ein Wuppertaler Spieler durch. Stürmer Charlison Benschop kollidierte mit Aachens Torwart Marcel Johnen vor dem Strafraum. Oprei sah es, Tausende andere Menschen auf den Rängen ebenfalls, aber unten auf dem Platz war die Wahrnehmung eine andere. „Der Assistent hatte den Eindruck, dass der Kontakt länger dauerte, sich fortsetzte, bis die Duellanten die Strafraumgrenze erreichten.“ Und weil diese Linie zum Strafraum gehört, wurde auf Foul im Strafraum, mit der Konsequenz Strafstoß, entschieden. Ulankiewicz folgte seinem Assistenten und gab nach kurzer Abstimmung Elfmeter – kurz vor Toresschluss. „Mit den Fernsehbildern konnte man leider die nicht korrekte Wahrnehmung belegen“, räumt Oprei ein, „wie sie in unserem Sport hin und wieder vorkommen. Schiedsrichter und Torhüter dürfen sich halt keine Fehler erlauben, weil diese häufig zu spielentscheidenden Konsequenzen führen können.“

Nach Spielende wurde aus dem Privatmann dann doch wieder ein Offizieller. Oprei eilte in die Schiedsrichterkabine, um die heiß diskutierte Strafraumsituation zu besprechen. Viele Schiedsrichter hatten noch an diesem Freitagabend frei, sie beobachteten am Fernseher das Spiel und schickten bereits via Whatsapp den relevanten Ausschnitt an das Schiedsrichterteam in der kleinen Kabine am Tivoli. „Natürlich waren sie geknickt, aber soll ich ihnen den Kopf abreißen? Sie hatten eine andere Wahrnehmung und demnach anders entschieden, als es die Fernsehbilder im Nachhinein belegten“, gibt der Roetgener seinen Leuten Rückendeckung.

Oprei verwahrt sich vehement gegen den „Betrugsvorwurf“, den unter anderem der Aufsichtsratsvorsitzende Marcel Moberz öffentlich geäußert hatte. „Ich verstehe die Emotionen, die Entscheidung hat schon eine Dimension. Aber mein Ratschlag wäre immer, eine Nacht auch über den größten Ärger zu schlafen und sich dann bei Bedarf zu äußern.“