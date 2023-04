Die Woche in Aachen : Tihange Hauptsponsor der Wiese am Büchel!

Auch irgendwie eine Baustelle. Die Wiese ohne Gras am Büchel. Foto: Andreas Schmitter

Meinung Aachen Eine Wiese ohne Gras, eine Brücke ohne Halt und viele andere Baustellen – das waren Themen der Woche in Aachen.

Von Albrecht Peltzer Leiter Lokalredaktion Aachen

Haarbachtalbrücke! Früher kannten die nur Menschen, die mit den Auto vom Europaplatz aus nach Köln (oder umgekehrt) fuhren, oder solche, die dadrunter mit dem Hund spazieren gingen. Wer weder Auto noch Hund hatte, dem waren Haar, Bach, Tal und Brücke ziemlich schnuppe. Früher war in dem Fall eben vieles besser. Weil früher die Brücke intakt war, jetzt ist sie marode, wird vielleicht schon in wenigen Tagen für den Verkehr komplett gesperrt. Verkehrstechnisch könnte es ziemlich eng werden.

Vielleicht ist es einmal angezeigt, ein ganz klein wenig auf die Bremse zu treten. Ja, es wird erhebliche Belastungen geben. Vor allem für die unmittelbar an den Umleitungsstrecken Wohnenden. Oder für viele Betriebe, für viele Pendler. Aber der Untergang des Abendlandes im Allgemeinen und Aachens im Speziellen sollte doch noch nicht ausgerufen werden. Man hat bisweilen den Eindruck, als würden sich manche Menschen in Endzeit-Szenarien suhlen. Ja, eine wichtige Verkehrsader fällt längere Zeit weg. Aber auch nicht mehr. Es soll in der Tat noch ganz andere Probleme geben...

Insofern war es doch auch wohltuend zu registrieren, wie ernsthaft und besonnen Stadt und Städteregion sich auf den Ernstfall vorbereiten. OB Keupen und Städteregionsrat Grüttemeier haben in dieser Woche detailliert Einblick in die Planungen gegeben. Und das wirkt alles nicht planlos. Auch wenn es viele Menschen glauben (machen) wollen.

Während die Baustelle Haarbachtalbrücke unmittelbar bevorsteht, hängt das Vorhaben Sportpark Soers noch in weiteren Säcken. Aber auch hier wird intensiv geplant, wie es rund um das jetzige alte Polizeipräsidium aussehen soll. Es geht auch um Geld, um sehr viel Geld. Da verwundert es nicht, dass in der ganzen Region um die Fördergelder gerungen wird. Ob Millionen aus dem Fördertopf für den Strukturwandel im Rheinischen Revier in der Soers sinnvoll und rechtens verbaut werden, ist dabei ein Streitpunkt. Vor allem in den Tagebau-Anrainerkommunen wie Jülich, Eschweiler, Stolberg oder Erkelenz, aber auch unter Gewerkschaftern sind Wut und Unverständnis über das Votum des Aufsichtsrats der Zukunftsagentur Rheinisches Revier nach wie vor groß.

Es verwundert hingegen wenig, wenn man in Aachen doch eher mit Erleichterung registriert, dass der Sportpark alimentiert werden soll. Wichtig zu betonen ist vor allem, dass es nicht um die reine Subventionierung von Spitzensport geht. Der Blickwinkel der Kritiker ist zu eng. Der Sportpark soll vor allem dem Breitensport dienen. Und vor dem Hintergrund bekommt die Förderung doch eine ganz andere Grundlage.

Apropos Grundlage: Darum scheint es am Büchel nicht zum Besten bestellt zu sein. Die nächste Lachnummer? Eine Wiese ohne Gras. Das gibt es nur in Aachen, könnte man spotten. Tatsache ist: Das Projekt Wiese auf dem Gelände des ehemaligen Parkhauses kommt nicht aus den Sträuchern. Der Grund ist einfach: Es wurde – bis auf Zwietracht – noch nichts gesät. Weil die Witterung nicht passt; die Gärtner müssen erst abwarten, bis sie die notwendige „Krümelstruktur“ des Mutterbodens schaffen können, aus der dann Wiese sprießt.

Das Problem ist grundsätzlicher Natur: Wer um alles in der Welt ist auf die Idee gekommen, dort eine Wiese auszurufen, auf der Aachens Zukunft wachsen soll? Warum nicht einfach eine befestigte Platzanlage schaffen, auf der dann all die schönen Aktionen stattfinden können, bis die Pläne für eine Bebauung gereift sind? Irgendwie hat man den Eindruck, dass es ganz kompliziert sein muss, bevor man einfach loslegt. Wie wäre es, wenn ein paar Sponsoren ein paar Quadratmeter Rollrasen springen lassen? Gerne mit Werbespruch auf jedem Halm. „Dieser Millimeter Wiese wird gesponsert von Mercedes Benz“, zum Beispiel. Oder auch von „Car-Sharing“ oder „Tihange“ oder so. Völlig egal. Hauptsache Grün statt Matsch!

Die Woche in Aachen: Da dürfen wir mit der Horbacher Straße die nächste Vollsperrung einer wichtigen Ader auf die Staukarte schreiben, nächste Woche kommt die Aachener Straße im Öcher Süden dazu. Es läuft. Beziehungsweise nicht. Je nach Blickwinkel. Man müsste sich einmal mit dem Thema Baustellen deutlich intensiver befassen. Gute Idee? Stimmt. Und daher werden wir das in der kommenden Woche auch tun. Versprochen. In diesem Sinne: schöne Ostern!“