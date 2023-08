Serie „Sommertypen“ : Im Aachener Tierheim ist Anton Duchowny „Gassigänger und Mädchen für alles“

Serie Aachen Als er an seiner Doktorarbeit schrieb, suchte der 32-Jährige einen Ausgleich zu seinem Forschungsprojekt. Er erzählt, warum er auch weiterhin ehrenamtlich im Tierheim arbeitet.

Der gebürtige Jenaer kam 2016 für seine Doktorarbeit an der RWTH nach Aachen. Irgendwann wünschte sich der Chemiker einen Ausgleich zu seiner Forschungsarbeit. 2017 wurde er Tierpate. Den Doktortitel hat er jetzt in der Tasche, dem Tierheim ist er all die Jahre treu geblieben. „Ich bin Gassigänger und Mädchen für alles“, sagt er lachend.