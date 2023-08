Tierschützer schlagen Alarm : Tierheim Aachen nahe der Belegungsgrenze

Wer setzt eine schwangere Hündin aus? Diese Frage stellen sich die Tierschützer in Aachen, die der kleinen Hundemama den Namen „Chappy“ gegeben haben. Sie und ihre Welpen sind wohl auf. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Zahlreiche Fundhunde und ausgesetzte Katzen: Das Tierheim Aachen ist (fast) voll. Welche Gründe dahinter stecken und wieso das perspektivisch zu einem großen Problem wird.

Wie verzweifelt muss ein Mensch sein, der sein Haustier einfach aussetzt? Und was passiert, wenn es sich dabei um eine hochschwangere Hündin handelt? „Wenn sie nicht gefunden worden wäre, hätten sie und ihre Welpen das nicht überlebt“, sagt Lutz Vierthaler, Vorstandsvorsitzender des städteregionalen Tierschutzvereins. Doch „Chappy“ hatte Glück. Die kleine Mischlingshündin wurde angeleint an der Ecke Prager Ring/Jülicher Straße aufgegriffen und ins Tierheim gebracht.

„Eine Woche später mussten wir die fünf Welpen per Kaiserschnitt holen“, berichtet der Tierschützer weiter. Auf normalem Weg wäre eine Geburt für Chappy kaum möglich gewesen, denn die „Kleinen“ waren im Bauch bereits verhältnismäßig zu groß für die kleine Mischlingshündin. „Das Vatertier ist sicher doppelt so groß wie die Mutter“, mutmaßt Vierthaler. Fünf Tage ist der Nachwuchs jetzt alt. Sie schlafen noch viel, aber in den kommenden Wochen werden sie die Pflegerinnen und Pfleger eifrig auf Trab halten. „Wir werden wohl beifüttern müssen, um die Mama zu entlasten.“

Noch schlafen die fünf Tage alten Welpen sehr viel. Doch nicht mehr lange. Dann haben die Tierpflegerinnen und Tierpfleger mit der Versorgung alle Hände voll zu tun. Mit acht Wochen können sie von ihrer Mama getrennt und in ein Zuhause vermittelt werden. Foto: MHA/Harald Krömer

Chappy ist eine von vielen Hunden und Katzen, die in den vergangenen Wochen gefunden und ins Tierheim Aachen gebracht wurden. „Bis auf wenige Plätze sind wir so gut wie voll“, schlägt Vierthaler Alarm. Heißt: 60 Hunde, 105 Katzen, 44 Kaninchen, 24 Ratten, 22 Mäuse, 81 Vögel, zwei Meerschweinchen und ein Chinchilla werden derzeit durch den Tierschutzverein betreut. Davon leben zwar 27 Vierbeiner auf Pflegestellen, aber finanziell trägt das Tierheim die Kosten für Tierarzt und Co. „Wenn das so weiter geht, ist das auf Dauer nicht mehr zu stemmen.“

In Aachen und der Region leben zwar sehr viele tierliebe Menschen, die den Verein finanziell unterstützen. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt der Vorsitzende. „Aber in ländlicheren Regionen sind die Tierheime bald pleite“, blickt Vierthaler in eine düstere Zukunft. Auch in Aachen habe man im vergangenen Jahr 240.000 Euro aus Vereinsrücklagen auffangen müssen. Auf lange Sicht gehe das nicht gut.

Info Sommerfest am Sonntag Das Sommerfest des Tierschutzvereins für die Städteregion Aachen findet am Sonntag, 3. September, von 11 bis 18 Uhr im Tierheim Aachen, Feldchen 26, statt. Der Vorstand rechnet wieder mit bis zu 5000 Besucherinnen und Besuchern. Es gibt - wie üblich - Infostände verschiedener Tierschutzorganisationen, eine Tombola und einen Flohmarkt, verschiedene Snack- und Getränkeangebote sowie Tätowiererinnen und Tätowierer vom „The Sinner and the Saint Tattoo Collectiv“, die wieder kleine, ausgewählte Motive unter die Haut stechen. Alle Einnahmen an diesem Tag kommen dem Tierschutzverein zugute.

Doch wieso setzen offenbar immer mehr Menschen ihr Haustier aus? Lutz Vierthaler kann sich vorstellen, dass dies zweierlei Gründe hat: „Einerseits sind das Hunde, die während der Corona-Pandemie angeschafft worden sind, und die im normalen Alltag nun zu viel werden. Andererseits können sich viele die seit Herbst gestiegenen Tierarztkosten einfach nicht mehr leisten.“ Der Kaiserschnitt bei Hündin Chappy kostete 800 bis 900 Euro, eine Kreuzband-OP liege mittlerweile bei bis zu 3500 Euro.

„Das führt zu einer großen Belastung der Tierschutzvereine, weil viele kranke Tiere bei uns landen“, stellt Vierthaler fest. Ein anderes Problem, was hingegen nicht neu ist: „Viele Menschen sind mit ihrem Hund schlichtweg überfordert“, meint Maite Haas, Vorstandsmitglied im Tierschutzverein und Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit. Dies, so vermuten sie und Vierthaler, könnte bei „Kimo“ dazu geführt haben, dass er in Herzogenrath ausgesetzt wurde.

Mit seinen fünf Monaten ist „Kimo“ schon ganz schön groß. Wenn es nach ihm geht, könnte er den ganzen Tag mit Maite Haas spielen und schmusen. Foto: MHA/Harald Krömer

Der fünf Monate alte Herdenschutzhund sieht aus wie ein großes Plüschtier – einfach flauschig! Doch Größe von Kopf und Pranken lassen erahnen: Kimo wird mal ein stattlicher Rüde, 70 bis 80 Zentimeter Schulterhöhe und mehr als 50 Kilogramm. „Er zahnt aktuell, ist ein verspielter, freundlicher Junghund, der jetzt sehr viel lernen muss“, sagt Haas. Doch bereits jetzt hat der „kleine Wilde“ viel Kraft. Hinzu kommt sein rassespezifischer Beschützerinstinkt. „Er muss unbedingt in eine Pflegefamilie, sonst wird es mit der Zeit immer schwieriger ihn zu erziehen“, meint Vierthaler.

Auch wenn die Tierheime drohen aus allen Nähten zu platzen und die Finanzierung immer schwieriger werde, ist das Aussetzen der Tiere ein No-Go. „Wir sind sehr gut vernetzt“, meint der Vereinsvorsitzende, „die schwangere Hündin Chappy etwa hätten wir unter keinen Umständen abgewiesen.“ Zwar müssten immer gute Gründe für die Aufnahme im Tierheim vorliegen, aber mit gutem Willen würde immer eine bessere Lösung gefunden, als das Tier irgendwo sich selbst zu überlassen.

Auch Vorstandsvorsitzender Lutz Vierthaler lässt es sich nicht nehmen, hin und wieder mit den Hunden zu spielen. Die jungen Border-Collie-Mixe sind etwa elf Wochen alt und von einer beschlagnahmten Hündin auf einer Pflegestelle des Tierheims geboren worden. Foto: MHA/Harald Krömer

Chappy und ihre Welpen sowie Kimo können immerhin auf ein Happyend hoffen. Da sie rechtzeitig gefunden wurden und im Tierheim gut versorgt werden, haben sie gute Chancen, irgendwann (wieder) in einer liebevollen Familie zu leben. „Eine Familie, die zu dem jeweiligen Tier, seinen Bedürfnissen und Eigenschaften passt“, betont Vierthaler. Darauf lege das Tierheim großen Wert. Schließlich wolle niemand Gefahr laufen, dass Hund, Katze, Maus in kurzer Zeit wieder vor dem großen Tor im Feldchen 26 stranden.