Appell der Städteregion : Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk

Aachen Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum, mahnt die Städteregion Aachen kurz vor dem Fest und warnt vor illegalen Händlern.

Jedes Jahr, heißt es in einer Pressemitteilung der Städteregion, füllten sich die Tierheime in der Region nach den Feiertagen, weil viele Menschen ihre „Geschenke“ wieder abgeben. Deswegen rät Tierärztin Schumacher: „Wer sich ein Haustier zulegen will, muss sicher sein, dass er den Bedürfnissen und Ansprüchen des Tieres gerecht wird.“