Kurpark Classix Aachen 2023 : Was Veranstalter Christian Mourad Sorgen macht

Aachen Kostenexplosion und Kaufzurückhaltung belasten die Vorfreude auf die Kurpark Classix in Aachen. Dabei ist das Programm mit Sinfonieorchester, Garrett, Keating und Giesinger grandios.

Schuften, schieben, schrauben – und präzise rechnen. Das 46-köpfige Team um Produktionsleiter Thimo Kolonko (Firma Feedback aus Alsdorf), Logistik-Manager Stefan „Indie“ D’Agnolo und Stage-Manager Olly Uhl verwandelt gerade den Kurpark in Aachen in eine gewaltige Konzertarena. Am Freitagabend, 25. August, 20 Uhr, startet die „Night at the Opera“, ab Samstag folgen der Aachener Star-Geiger David Garrett, „Classix for Kids“, die „Last Night“, Ronan Keating und Max Giesinger (www.kurpark-classix.de). Tickets gibt es schon ab 25,35 Euro.