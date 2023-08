Alemannia Aachen : „Ich ticke schon anders als viele Trainer“

Stadionbesucher: Thorsten Nehrbauer schaute sich Alemannias Trauerspiel in Oberhausen an. Foto: Jérôme Gras

Aachen Am Freitagabend verfolgte der „Fußballromantiker“ Thorsten Nehrbauer Alemannias desolate Partie in Oberhausen. In der letzten Saison landete er vor Aachen.

Am Freitagabend hat sich Thorsten Nehrbauer ein unerwartet einseitiges Fußballspiel im Stadion angeschaut. Der 45-Jährige beobachtet Alemannias fußballerischen Offenbarungseid beim 1:4 in Oberhausen, der zum schnellen Abschied von Cheftrainer Helge Hohl führte.

Obwohl Nehrbauer Zeuge vor Ort war, macht das ihn noch nicht zum Nachfolgekandidaten. Der frühere Profi ist ein „Fußballromantiker“, sagt er über sich selbst. Er ist permanent unterwegs zwischen „Oberliga und Bundesliga, um Aspekte aufzusaugen“, sagt er. Seit dem Sommer ist er arbeitssuchend, seitdem Kaan-Marienborn die Mannschaft überraschend vom Spielbetrieb abgemeldet hat. Der aufgestiegene Verein wollte die Auflagen des Verbandes nicht mehr erfüllen.

Dass Nehrbauer als Kandidat am Tivoli gehandelt wird, hängt nicht mit seinem Besuch im Niederrheinstadion, sondern primär mit seiner erfolgreichen Zeit in Siegen zusammen. Der Aufsteiger belegte mit kleinem Budget am Ende Platz 5 in der Tabelle – drei Plätze besser als Alemannia Aachen. „Mir ist schon bewusst, dass meine Zeit als Trainer nicht so uninteressant ist“, sagt er. Er sagt aber auch, dass bislang keine Gespräche mit Alemannia stattgefunden haben.

Nehrbauer hat sich seine Trainerkarriere aufgebaut, „von der Bezirksliga an habe ich mich hochgearbeitet“. Seine Mannschaften haben oft von seinem Energietransfer profitiert. „Ich habe schon eine große Intensität in mir, die ich gerne an die Spieler vermittle“, sagt er. Spannungsarme Auftritte sind ihm ein Gräuel, dann kann es unangenehm werden. „Ich bin sehr leidenschaftlich und fordere Leidenschaft ein“, sagt er.

Die Zeit bei Kaan-Marienborn ging im Sommer emotional zu Ende, das letzte Spiel gegen Alemannia wurde mit 4:2 gewonnen, aber dann kam noch einmal die Trauer hoch, weil Mannschaft und Trainer nicht weiter zusammenarbeiten konnten – der Neustart des Klubs fand in der Kreisliga C statt.

Zwei Wochen nach dem Saisonfinale hat Nehrbauer noch einmal alle Spieler angerufen, darunter auch Lukas Scepanik, der zum Tivoli übergesiedelt ist. Der Ex-Trainer hat sich nicht nur für die letzten zwei grandiosen Jahre bedankt, „sondern auch dafür, dass sie die ganzen Verrücktheiten, die in mir sind, akzeptiert haben. Ich ticke schon anders als viele andere Trainer“.