Geheimnis gelüftet : Thomas Muckel wird Aachens nächster Karnevalsprinz

Aachen Im Tonnengewölbe des Ratskellers lüftet der Aachener Karnevalsverein das Geheimnis. Thomas Muckel wird Aachens nächster Karnevalsprinz. Wer ist der Jeck?

Nach dem dreifachen Guido hebt der Aachener Karnevalsverein (AKV) Thomas den Vierten auf den Thron. Im Tonnengewölbe des Aachener Ratskellers wird das Geheimnis am Abend offiziell gelüftet. Thomas Muckel – leidenschaftlicher Öcher, Moderator, Sänger, Schauspieler und Vollblut-Karnevalist – wird in der kommenden Session das Zepter schwingen und 2024 das Erbe des coronabedingt dreijährigen Rekordprinzen Guido Bettenhausen antreten. Muckels Motto so kurz wie knackig: „Öcher Platt parliere, Fastelovvend fiere“.