Notmaßnahmen : Theaterstraße gleich doppelt betroffen

Update Aachen Zu einer bereits vorhandenen Absperrung auf der Theaterstraße ist nun noch eine weitere Baustelle hinzugekommen.

Grund sind Schäden an einem Hauptkanal sowie an einer Fernwärmeleitung, wie Vanessa Grein, Pressesprecherin der Aachener Regionetz, mitteilt. Wegen eines Lecks im Hauptkanal mussten zwei Fahrspuren in Mittellage schon am Montag abgesperrt werden. Nur wenige Meter entfernt ist jetzt eine zweite Baustelle eingerichtet worden, um die Fernwärmeleitung zu reparieren.