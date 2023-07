Vorletztes Testspiel : Zu zehnt wird es für die Alemannia doch noch deutlich

Erzielt gegen seinen Ex-Club den zwischenzeitlichen Ausgleich: Julian Schwermann. Foto: Jérôme Gras

Kaunitz Der Fußball-Regionalligist verliert mit einem Rumpfkader bei Drittligist Verl 1:4. Ein weiterer Spieler wird sehr wahrscheinlich gegen Wuppertal verletzt ausfallen.

Wie schwierig die Rahmenbedingungen für Alemannia Aachen auf der Anlage in Kaunitz waren, zeigte sich im Testspiel gegen den SC Verl in weniger als fünf Minuten. In der 61. Minute wechselten der Fußball-Drittligist acht, der Regionalligist zwei Spieler aus. Letzterer hatte damit insgesamt dreimal getauscht und sein Kontingent ausgeschöpft, da zu Beginn der zweiten Halbzeit bereits Jan Strauch für Probetorwart Jonas Brendieck eingewechselt worden war. Als Stürmer Cas Peters in der 64. Minute dann verletzt und mit Eisbeutel um den Oberschenkel vom Platz trottete, musste die Alemannia zu zehnt zu Ende spielen. Und verlor am Ende dann doch noch relativ deutlich mit 1:4.

„Die Verletzung hat den Charakter des Spiels verändert. Wir durften dann auch keinen bereits ausgewechselten Spieler wieder einwechseln“, sagte Alemannia-Trainer Helge Hohl, der von einer muskulären Verletzung bei Peters ausgeht und damit rechnet, dass der Stürmer zum Liga-Auftakt ausfallen wird; ein MRT soll zeitnah Klarheit bringen. Jan-Luca Rumpf wird das Spiel nächste Woche Freitag verletzungsbedingt verpassen (wir berichteten).

Hohl hatte das Duell mit dem Bonner SC an diesem Freitag (19.30 Uhr) zur Generalprobe für das Duell mit dem Wuppertaler SV auserkoren. Deshalb reiste die Alemannia für das auf Wunsch des Gegners verlegte Spiel bei Verl nur mit einem Rumpfkader und ohne acht potenzielle Spieler für die Startelf gegen Bonn (und den Wuppertaler SV) an.

Der Drittligist aus Verl ging in einer ausgeglichenen Halbzeit eins mit seiner ersten Chance in Führung: Stürmer Lars Lokotsch konnte einen langen Pass perfekt verarbeiten und den Ball im Tor unterbringen (16. Minute). „Da standen wir in der letzten Linie nicht gut“, bemängelte Hohl. Julian Schwermann gelang gegen seinen Ex-Verein aus rund 30 Metern der Ausgleich (30.). Der zuvor gefoulte Alemanne setzte den Ball, der halb Flanke, halb Torschuss war, aus dem Halbfeld in den Winkel.

„Wir wollten kompakt stehen, das hat am Anfang auch gut geklappt. Dann haben wir fast aus dem Nichts den ersten Gegentreffer kassiert“, fasste Aachens Torschütze die erste Halbzeit treffend zusammen, die auch bei den klareren Torchancen unentschieden endete. Probetorwart Brendieck bekam keine Gelegenheit, sich mit Paraden zu zeigen.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs war es wieder Lokotsch, der die Verler erneut in Führung brachte: Nach einem Freistoß kam er im Strafraum erfolgreich zum Abschluss (51.). Im Gegenzug kam eine Flanke von Anton Heinz nicht bei den potenziellen Abnehmern Peters und Dustin Willms an (58.).

Gegen zehn Mann erhöhte Verl dann mit einem Doppelschlag von Eduard Probst (72.) – nach „klarem Foul an Aldin Dervisevic“, wie Hohl meinte – und Hendrik Mittelstädt (73.) auf 4:1 und dominierte bis zum Abpfiff. Alemannias Willms kam nur noch mal nach einem Freistoß zum Kopfball, den die Verler Verteidigung aber abwehren konnte. „Mit elf Spielern wäre es bestimmt ein offeneres Spiel gewesen. Trotzdem: Wir dürfen nicht so viele Gegentreffer kassieren“, sagte Schwermann, der mit Uli Bapoh die Doppelsechs bildete – eine taktische Option, die auch gegen Wuppertal genutzt werden könnte.

„Wir haben es 60 Minuten defensiv ganz gut gemacht, und kaum Chancen zugelassen gegen eine der spielstärksten Mannschaften der dritten Liga. Nach vorne hat uns etwas die Durchschlagskraft gefehlt, was aber auch an der Qualität des Gegners und dessen längere Ballbesitzphasen lag. Einige Spieler hatten die Möglichkeit, Rhythmus zu bekommen. Und wir konnten sehen, wer schon die nötige Frische für die Generalprobe gegen Bonn und das Auftaktspiel gegen Wuppertal hat“, fasste Trainer Hohl zusammen, ohne sich Namen entlocken zu lassen. In gut 24 Stunden wird das Geheimnis gelüftet sein, wenn der Anstoß gegen Bonn erfolgt ist. Und dann auch wieder mehr Spieler auf der Ersatzbank sitzen werden.

Aachen: Brendieck (46. Strauch) - Statovci, Dervisevic, Afamefuna, Strujic (61. Hanraths) - Schwermann, Ametov (61. Baum), Bapoh - Willms, Peters, Heinz

