Bar-Hopping vom Insulaner bis ins Lola Paroli : Kurzurlaub für einen Abend: Ein Streifzug durch das Frankenberger Viertel

Den Frankenberger Park im Rücken, kann man über der Schlossstraße den Sonnenuntergang beobachten. Foto: MHA/Lisa Klein

Aachen Um Urlaubsgefühle aufkommen zu lassen, braucht es manchmal nur einen Sommerabend im eigenen Kiez. Zum Beispiel auf den Terrassen des Frankenberger Viertels. Kommt mit und entdeckt neue Orte und Menschen!

Hach, der Sommer! Wie könnte man die noch verbliebenen warmen Tage besser nutzen, als die eigene Stadt mal wieder neu zu entdecken? Zum Beispiel auf den Terrassen des Frankenberger Viertels: dem „kleinen Berlin“ oder „kleinen Paris“ Aachens – je nachdem, wen man fragt. Fest steht aber, das Viertel hat das Potenzial, Urlaubsgefühle aufkommen zu lassen. Also Touri-Brille auf, und los geht’s.

Wir beginnen unseren Mini-Urlaub, wie sollte es anders sein, auf einer Piazza – dem Neumarkt an der Bismarckstraße: zur Hälfte umrandet von Cafés und seit 2017 auch für kleine Urlauber gut ausgestattet mit einem großen Spielplatz. Man hört das Rufen und Lachen der Kinder, das gemütliche Plaudern der Eltern und das gelegentliche Klirren von Gläsern – keinen Autolärm.

Seit 2022 ist die Bismarckstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Nun rollen hier fast nur noch Fahrräder, Kinderwagen, Longboards und das gelegentliche Lastenfahrrad vorbei. Was erst zu einem großen Aufschrei nicht nur der Autofahrer führte, scheint heute einer großen Zufriedenheit gewichen zu sein. „Ich finde es sehr schön, dass es hier so ruhig ist“, sagt Diana Forner, die auf der Terrasse des Insulaners neben der Ruhe auch einen Kaffee genießt. Das Restaurant hat sich mit seinem Biergarten auf dem Neumarkt einen Platz an der Sonne gesichert. Große Hagebuttensträucher ranken an Pflanzengittern hoch, und schwarze Sonnenschirme spenden den rund 100 Plätzen Schatten.

Manfred Becker (l.) und Christoph von Zezschwitz schätzen, dass sie „schon seit 102 Jahren“ in ihr Stammlokal, das Restaurant Insulaner am Neumarkt, gehen. Foto: MHA/Lisa Klein

Manfred Becker und Christoph von Zezschwitz sitzen aber auch gerne auf dem anderen Teil der Terrasse, auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Und das schon „seit etwa 102 Jahren“, scherzen sie. Mit einem Radler in der Hand philosophieren sie heute über das Leben und die Herausforderung, im Hier und Jetzt zufrieden zu sein. Zum Glück haben sie einen Tipp: Gerade die Aufgaben, die man so schnell wie möglich hinter sich bringen will, solle man mal ganz langsam und bewusst tun.

Christoph denkt da beispielsweise an seine Hass-Tätigkeit: Wäschefalten. „Wenn man sich auf die Details fokussiert, zum Beispiel das Gefühl des Stoffs unter den Händen, wird man eine besondere Erfahrung machen“, verspricht er. Im Insulaner brauchen die beiden solche Tricks aber nicht, um den Moment zu genießen. Gemeinsam stoßen sie an, auf ihre Freundschaft und ihr Stammlokal.

Gestärkt schlendert es sich gleich viel besser, wenn auch ein wenig langsamer. Ha, Entschleunigung: direkt etwas von Christoph und Manfred gelernt!

Wer die Bismarckstraße entlang flaniert, kommt nicht um einen Besuch der größten Terrasse im Viertel herum – dem Frankenberger Park. Rund um die Burg aus dem 13. Jahrhundert wird im 21. Jahrhundert gelesen, gesonnt und gepicknickt. Hippie oder Hipster, Treffen mit der Familie oder romantisches Date – auf der Wiese um die alte Burg lässt sich der Sommer ganz zwanglos genießen.

Wenn Nick Geigel im Frankenberger Park mit seinem Diabolo übt, wird er manchmal ungefragt fotografiert. Heute ist ein Foto aber gestattet. Foto: MHA/Lisa Klein

Neben dem Techno, der aus mitgebrachten Boxen wummert, gibt es hier auch artistische Unterhaltung. Nick Geigels Augen sind auf sein Diabolo fixiert, das er gerade in die Höhe geworfen hat und es jetzt gekonnt wieder aus der Luft schnappt. Beim Üben im Park werde er leider oft ungefragt fotografiert, sagt Nick. Wenn er die beiden Stäbe, in deren Mitte er das Diabolo balanciert, lässig durch die Luft kreisen lässt, umeinander, um eine Hand, im Uhrzeigersinn, dagegen, dann versteht man, warum die Smartphones gezückt werden. Er wisse aber, mit solchen Situationen umzugehen, sagt Nick im Spaß und lässt das Band wie eine Peitsche durch die Luft knallen. Und ist heute ein Foto gestattet? Ja, ausnahmsweise.

Zeit für die nächste Einkehr? Letzte Sonnenstrahlen im Innenhof über einer weißen Mauer, gefiltert von verschiedenen Pflänzchen in bunt gesprayten Blechdosen. Schwarze Schirme mit Fritz-Kola-Logo, Zigaretten in lässig gestikulierenden Händen und Holzpaletten an den Wänden, die zu Setzkästen umfunktioniert wurden: Der Blick schweift über kleine, ins Gespräch vertiefte Grüppchen und durch die große Terrassentür in den warm erleuchteten Innenraum.

Ana und Vera Sous gehen gerne im Viertel aus, oft landen sie dabei in der Bar Cantona in der Bismarckstraße. Foto: MHA/Lisa Klein

„Bewusst unbewusst“, so beschreibt Ana Sous das Ambiente in der Bar Cantona. „Es sieht nicht durchgestylt aus, aber man erkennt doch, dass sich hier jemand viel Mühe gegeben hat.“ Sie sitzt gemeinsam mit ihrer Mutter Vera Sous an einem der Tische im Innenhof. Hier ist es ruhiger als auf der belebten Terrasse vor der Bar. Die beiden Künstlerinnen diskutieren über geplante Projekte. Ana hat ein paar Jahre in Berlin gelebt, letztlich hat es sie aber wieder nach Aachen gezogen. „Wir gehen gerne im Viertel aus“, sagt sie. Oft landen sie dabei in der Bar Cantona. „Es ist toll, dass es hier zwei Terrassen gibt. Je nachdem, ob man vorne oder hinten einen Platz bekommt, wird es ein anderer Abend ...“, sagt Ana.

Wieder unterwegs. Diesmal Richtung Zollernstraße. Vor dem dunkler werdenden Himmel hebt sich das runde Leuchtschild des Dumont farblich ab. Darauf zu sehen ist ein tanzendes Paar in Abendgarderobe. Er im Frack, sie mit Stirnband im Stil der 20er-Jahre. Hinter dem überwucherten Tor befindet sich ein Biergarten, in dem an die 120 Leute Platz finden. Stühle und Bierbänke mit abblätternder Farbe knirschen auf dem Kies, ein Kirschbaum streckt sich über die Sonnenschirme.

Goran Lazaroski (l.) und Kai Koerffer treffen sich regelmäßig im Dumont. Foto: MHA/Lisa Klein

„Wer keinen Garten hat, geht in den Park oder ins Dumont“, sagt Goran Lazaroski, der hier regelmäßig gemütliche Abende mit seinem Kumpel Kai Koerffer verbringt. Was er am Dumont mag? Dass der Laden nicht mit der Zeit gehe und nicht versuche, „hip zu sein“, sagt Kai. Seit 25 Jahren verbringe er hier immer wieder „verlässlich gute Abende“. Währenddessen stehe die Zeit im Rest des Viertels nicht still. „Jedes Mal, wenn ich am neuen Supermarkt vorbeigehe, kriege ich Herpes“, scherzt er. „Manchmal kommt mir das Viertel einfach so uniformiert vor. Alle tragen den gleichen Schnörres und fahren das gleiche Lastenrad“, sagt er mit leichter Empörung in der Stimme über aktuelle Trends. Das sei doch früher auch nicht anders gewesen, hält Goran dagegen. Und schon tauchen sie ab in eine angeregte Diskussion über das Viertel.

Info Umgestaltungsmaßnahmen im Viertel Im Frankenberger Viertel werden etwa 500 Quadratmeter von der Außengastronomie in Anspruch genommen, davon ungefähr 450 in der Bismarckstraße, wie die Stadt Aachen auf Anfrage mitteilt. Etwa 200 der 500 Quadratmeter befinden sich auf vorherigen Parkflächen. Die Inanspruchnahme der Parkplätze kam mit Corona und wurde ab 2022 in die Sondernutzungssatzung der Stadt Aachen aufgenommen. Anlass für die Unterbrechung des Durchgangsverkehrs in der Bismarckstraße war der Ausbau der Radvorrangroute von Brand und Eilendorf in die Innenstadt. Die Bismarckstraße ist Teil dieser Route. Der Bereich der Bismarckstraße zwischen Schlossstraße und Drimbornstraße soll jedoch in den nächsten Jahren neu gestaltet werden und „wesentlich mehr Aufenthaltsqualität bekommen“, sagt Linda Plesch, Pressesprecherin der Stadt. Geplant seien breitere Fußwege, neu gepflanzte Bäume und mehr Platz für die Gastronomie. Wenn die Ideen bis zum kommenden Jahr von der Politik beschlossen seien, solle 2024 mit der Ausführung begonnen werden.

Zurück auf den nächtlichen Straßen. Vorbei an Fassaden verschiedener Stilrichtungen – von Neorenaissance über Neogotik bis hin zum Jugendstil. Inzwischen hat nicht mehr viel geöffnet. Aber halt, aus einer kleinen Bar hört man noch Bässe und Gitarrensoli. An zwei kleinen Tischen vor dem LolaParoli sitzen eine Handvoll Leute, vertieft in ihr Gespräch. Es geht um Musik. Denn dafür schlägt das Herz vieler Besucherinnen und Besucher der alternativen Kneipe. „Die Leute hier sind Lebenskünstler, Musiker oder Durchwurschtler“, beschreibt Thorsten, einer der Gäste, das Stammpublikum der Bar. Er selbst zählt sich zur ersten Kategorie.

Vor dem Foto zünden sich Thorsten (l.) und Simon noch kurz eine Zigarette an, wann sehe man schon mal rauchende Leute in der Zeitung, wollen sie wissen? Foto: MHA/Lisa Klein

Was das LolaParoli ausmacht? „Im Wesentlichen ist das hier die beste Schnittstelle für gute Livemusik, nicht nur für Lokalmatadore, sondern auch für Bands aus dem Ausland. Das find’ ich schick“, sagt Thorsten. Seinen Nachnamen möchte er lieber nicht in der Zeitung lesen. Aber in der Kneipe wird sich ja eh schnell geduzt. Simon, Mitarbeiter der Bar, schätzt den familiären Umgang im LolaParoli. „Stammgästen werden hier auch mal um drei Uhr nachts die Haare geschnitten“, sagt er und schaut dabei grinsend zu Thorsten hinüber. Auch ihm wurde hier schon der Bart getrimmt.