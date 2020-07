Kostenpflichtiger Inhalt: Amtsgericht Aachen : Termine am Gericht online buchen

Das Justizzentrum Aachen: Am dortigen Amtsgericht können jetzt Termine online gebucht werden. Foto: dpa/Marius Becker

Aachen Die Corona-Pandemie beschleunigt die Digitalisierung endlich auch in der Justiz: An den Amtsgerichten in NRW kann man nun nach und nach Termine zum Beispiel für Kirchenaustritte online vereinbaren.