Stabhochspung-Event : Termin für Domspringen 2022 steht fest

Aachen Der Termin für das diesjährige Domspringen steht fest. Erstmals wird der internationale Stabhochsprung-Wettkampf auf dem Katschhof an einem Samstag stattfinden.

Der Termin für das NetAachen-Domspringen 2022 steht fest. Das einzigartige Spitzensport-Event wird in diesem Jahr am 10. September die Stabhochsprungelite auf dem Katschhof begrüßen. Damit wird das Springen erstmalig an einem Samstag ausgetragen.