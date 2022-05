Lange Lieferzeit : Templergraben wird für Taxis geöffnet, aber die Schilder fehlen

Bisher nur für Linienverkehr frei – aber bald sollen auch die Taxis am Templergraben freie Durchfahrt haben. Foto: Andreas Steindl

Aachen In Kürze sollen auch Taxis den Templergraben in Aachen befahren. Aber die Verkehrsschilder mit „Gütesiegel“ sind erst in ein paar Wochen zu bekommen.