Reallabor Templergraben : Studie empfiehlt endgültige Pkw-Sperrung in Aachen

Unschön: die Zufahrt vom Driescher Gässchen Richtung Reallabor Templergraben. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Ein Abschlussbericht mit Schönheitsfehlern empfiehlt die endgültige Sperrung der Templergrabens für den motorisierten Individualverkehr. Jetzt ist die Politik am Zug.

Nonsens oder notwendig? Am Reallabor Templergraben scheiden sich die Geister. Seit dem 18. Juni 2021 ist der Templergraben vor dem SuperC zwischen Schinkelstraße und Wüllnerstraße in Aachen für den Kfz-Verkehr – mit Freigabe für Linienbusse, Radfahrer, E-Scooter, später auch Taxis – gesperrt. Seitdem, verschärft noch durch die zusätzliche Durchfahrtsperre am Annuntiatenbach, tauschen Befürworter und Gegner teils hochemotional Argumente aus.

Jetzt fasst ein Abschlussbericht aus Sicht des Fachbereichs Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur auf zehn sachlichen Seiten Entwicklung, Daten und Einschätzungen zum Verlauf des Reallabors zusammen. Ergebnis: Politikerinnen und Politikern der Bezirksvertretung Aachen-Mitte und des Mobilitätsausschusses wird empfohlen, „die dauerhafte Einrichtung der im Rahmen des Reallabors erprobten Netzunterbrechungen für den motorisierten Individualverkehr (MIV) am Templergraben und am Annuntiatenbach“ zu beschließen. Weiterhin sollen die „Zufahrtbereiche“ attraktiver gestaltet und eine „Freigabelösung für den Linienbusverkehr am Annuntiatenbach beauftragt“ werden.

Anlass für das Reallabor und das jahrelange Sperr-Experiment, das nun Dauerzustand werden soll, war im Juni 2020 ein Bürgerantrag „zur Unterbindung der Schleichverkehre“ seitens der studentischen Initiative „Uni-urban.mobil“, des alternativen Verkehrsclubs Deutschland (VCD) und des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Die Stadt verfolgt zudem das Ziel, den inneren Grabenring als „Radverteilerring“ zu etablieren. Durch diverse Routenunterbrechungen für Autofahrerinnen und Autofahrer soll der Kfz-Verkehr in der zentralen Innenstadt nach Maßgabe der politischen Mehrheit reduziert und der Radverkehr gefördert werden.

Die mobilen Sperren sind komplett verschwunden, das Reallabor soll neu gestaltet werden. Foto: MHA/Harald Krömer

Ob seit der Sperrung am Templergraben dort mehr Fahrräder unterwegs sind, verrät die Studie nicht. Zum Rad- und Fußgängerverkehr sind keine Zahlen in den zentralen Abschlussbericht eingeflossen. Die Kfz-Verkehrsentwicklung wurde indes in zwei Phasen über acht automatisierte Zählstellen erfasst und ausführlich dargestellt.

Vor dem Reallabor waren auf dem Templergraben werktags durchschnittlich 7332 Kraftfahrzeuge unterwegs. Nach der Sperrung zählt man auf dem kompletten Templergraben ab Karlsgraben, also vor der mit Baken gekennzeichneten Durchfahrtsperre, 2000 Kfz-Piloten pro Tag. Ein Teil dieser Autofahrer ignoriert auch im weiteren Verlauf das Durchfahrtverbot.

Zu beobachten war zudem, dass Verkehre in umliegende Straßen – zum Beispiel Königstraße, Eilfschornsteinstraße, Pontstraße, Hirschgraben, Junkerstraße – verlagert wurden. Dies geschah in unterschiedlicher Ausprägung – je nachdem, wo sonst noch Baustellen (etwa durch die Brückensperrung Turmstraße) oder Straßensperren (Annuntiatenbach) den Autoverkehr zu Umwegen zwangen. Wie aussagekräftig die vorliegenden Zahlen allerdings insgesamt vor allem hinsichtlich der Verwerfungen in der verkehrsarmen Corona-Pandemie sind, stellt der Abschlussbericht selbst infrage.

Auf dem Templergraben sind täglich rund 2000 Autos unterwegs – viel weniger als vor der Kfz-Sperre. Foto: MHA/Harald Krömer

Der Abschlussbericht betont, dass eine Vielzahl von Veranstaltungen im autofreien Raum vor Super C und Hauptgebäude stattgefunden haben – vom studentischen Biergarten bis zu Kleidertauschmärkten, Konzerten und Kino-Abenden. In den meisten Fällen war allerdings die für Autos gesperrte Fahrbahn nicht Teil der Veranstaltungsfläche. Trotzdem empfanden viele – vor allem Radfahrer und Fußgänger – die verkehrsberuhigte Atmosphäre als deutlichen Gewinn für die Aufenthaltsqualität.

Per Online- und Papierfragebögen sollten Bürgerinnen und Bürger Position zum gesperrten Templergraben beziehen. Nur 23 Bürger aus dem Umfeld beantworteten den Papierfragebogen, den das RWTH-Institut „Gender und Diversity in den Ingenieurwissenschaften“ ausgearbeitet hatte. Online gab es 1629 Rückläufer.

Aber: „Insgesamt entspricht die Alters- und Berufsverteilung der Befragten nicht der Verteilung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen und spiegelt tendenziell eher das Umfeld der RWTH Aachen als konkreten räumlichen Bezugsstandort des Reallabors wider“, heißt es im Abschlussbericht. So bewerten 77 Prozent der Befragten das Reallabor positiv, 18 Prozent negativ. Gewerbetreibende kritisierten allerdings – auch das thematisiert die Studie – eine schlechtere Erreichbarkeit ihrer Standorte im westlichen Innenstadtbereich.

Fazit und Empfehlung der städtischen Verkehrsplaner: „Vor dem SuperC und Hauptgebäude der RWTH ist ein Raum entstanden, der durch die Abwesenheit des motorisierten Individualverkehrs dem städtebaulichen Charakter dieses Bereichs gerechter wird, zum Aufenthalt einlädt und für Aktionen und Veranstaltungen genutzt werden kann.“

In der Gesamtbetrachtung sei die Wirkung der Netzunterbrechung am Templergraben für die zukünftige Innenstadterschließung positiv zu bewerten, heißt es. Denn der Kfz-Durchgangsverkehr könne weitestgehend auf den Alleenring als Hauptverkehrsachse geleitet werden; „nennenswerte Probleme sind nicht entstanden“. Umwege für Autos seien zumutbar.

Die zusätzliche Netzunterbrechung am Annuntiatenbach habe sich als „effektive Maßnahme zur Unterbindung der Umfahrung des Templergrabens erwiesen“. Für die Zukunft sind dort absenkbare Poller geplant, damit die Aseag-Linie 4 dort wieder – nach Fertigstellung der Baumaßnahme Jakobstraße Ostern 2024 – auf ihrer ursprünglichen Route fahren kann.