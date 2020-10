Corona-Krisenstäbe appellieren : Telefonnummern nicht vergessen!

Städteregion Aachen Seit Mittwoch gibt es in der Städteregion Aachen 234 neue Corona-Fälle. Um möglichst zügig Kontakt zu positiv Getesteten aufzunehmen, benötigt das Gesundheitsamt vollständige Angaben. Fehlt die Telefonnummer, dann führt das zu Verzögerungen bei der Kontaktaufnahme.

Das Gesundheitsamt der Städteregion hat zunehmend Probleme, Kontakt zu Patienten aufzunehmen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. „Leider ist oft ein Kontakt der Indexpatienten erst nach langer Recherchearbeit oder gar nicht möglich, da auf den Labormeldungen in letzter Zeit häufig keine Telefonnummern der Patientinnen und Patienten eingetragen wurden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Aachen.

122 Todesfälle

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle liegt nun bei 122. Hinzugekommen sind zwei Frauen im Alter von 78 und 84 Jahren und ein 76-jähriger Mann. Damit sind in der Städteregion Aachen aktuell 1241 Menschen nachgewiesen infiziert, und die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Quote der Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt bei 218.

Auch mit Blick auf den Halloween-Tag am 31. Oktober appellieren die Krisenstäbe, Kontakte und private Feiern zu reduzieren und möglichst infektionssicher zu gestalten: „Bitte suchen Sie nicht nach Lücken in den Verordnungen! Bleiben Sie zu Hause und reduzieren Sie erneut die Zahl Ihrer Kontakte auf ein Mindestmaß! An Halloween sollte nicht gefeiert werden, Kinder sollten auch nicht von Tür zu Tür gehen und um Süßigkeiten bitten: „Wir erleben sonst in einer Phase, in der die Reduzierung der Kontakte das zentrale Instrument gegen die Verbreitung des Virus ist, eine Unmenge von direkten Kontakten an den Haustüren – und das meist ohne Maske – die schlicht gefährlich und unbedingt zu vermeiden sind“, heißt es aus den Krisenstäben.