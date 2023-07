Markierungsarbeiten : Teilsperrungen im Autobahnkreuz Aachen ab Freitag

Die Fahrbahnen im südlichen Teil des 2021 freigegebenen Autobahnkreuzes muss noch abschließend markiert werden. Das soll am Wochenende geschehen. Foto: Flyingeye.nl

Aachen/Würselen Die im Mai unterbrochenen „finalen Markierungsarbeiten“ im Autobahnkreuz Aachen werden nun fortgesetzt. Es kommt ab Freitag zu Teilsperrungen und Behinderungen.

Die bundeseigene Autobahngesellschaft holt die wegen der Karlspreisverleihung an Wolodymyr Selenskyj unterbrochenen „finalen Markierungsarbeiten“ im südlichen Teil des Autobahnkreuzes Aachen am Wochenende vom 7. bis 9. Juli nach. Dabei sind nacheinander insgesamt drei Verbindungen auf der Südseite des Kreuzes gesperrt und es kann auf der A4 in Richtung Köln zu Behinderungen wegen einer gesperrten Fahrspur kommen.

Am Freitag, 7. Juli, ist von 9 bis 12 Uhr keine Überfahrt von der A44 aus Richtung Belgien auf die A4 in Richtung Niederlande beziehungsweise auf die A544 in Richtung Europaplatz möglich. Die ausgeschilderte Umleitung führt über die Anschlussstelle Eschweiler-West.

Am Samstag, 8. Juli, ist von 7 bis 18 Uhr die direkte Verbindung von der A544 auf die A4 in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Eine Umleitung über die übrigen Verbindungen im Autobahnkreuz Aachen ist mit rotem Punkt ausgeschildert.

Am Sonntag, 9. Juli, ist ebenfalls von 7 bis 18 Uhr keine Überfahrt von der A4 aus Heerlen kommend sowie von der A544 auf die A44 in Fahrtrichtung Düsseldorf und Lüttich möglich. Eine Umleitung ist auch in diesem Fall über Eschweiler-West mit rotem Punkt ausgeschildert.

Am Samstag und am Sonntag kann es zudem im Kreuz auf der A4 in Fahrtrichtung Köln zu Behinderungen kommen. Es steht an beiden Tagen nur eine von zwei Fahrspuren zur Verfügung.

Nach Angaben der bundeseigenen Gesellschaft ist es üblich, nach der Freigabe eines Autobahnkreuzes innerhalb eines Jahres eine abschließende Markierung aufzubringen. Da das Autobahnkreuz im November 2021 freigegeben wurde, habe man sich nach einem Jahr im Winter befunden und aufs Frühjahr gewartet, hieß es. Eine weitere Verzögerung habe sich durch die mangelnde Verfügbarkeit der Unternehmen ergeben.

(cs)