Ursachensuche läuft : Teile der Aachener Innenstadt ohne Strom

Update Aachen Gegen 14.30 Uhr gingen innerhalb des Grabenrings die Lichter aus. Mittlerweile fließt der Strom wieder. Die Ursache ist noch unklar, aber es gibt eine Vermutung.

Weite Teile der Aachener Innenstadt sind am Mittwoch gegen 14.30 Uhr von einem größeren Stromausfall getroffen worden. Während in vielen Bereichen nach rund zehn Minuten die Lichter wieder angingen, war der Bereich um Dom und Rathaus länger lahmgelegt. Erst kurz nach 16 Uhr konnte der Fehler am Markt lokalisiert und die Stromversorgung überall wieder sichergestellt werden.