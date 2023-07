Tennis-Bundesliga : Blau-Weiss Aachen verpasst den ganz großen Coup nur knapp

Tennis-Bundesliga : Ein „Endspiel“ um die Deutsche Meisterschaft in Aachen Die Frauen von Blau-Weiss Aachen empfangen am Samstag den TC Bredeney auf der eigenen Anlage am Luxemburger Ring. Mit einem deutlichen Sieg gegen den direkten Konkurrenten könnten die Aachenerinnen am letzten Spieltag Platz eins erobern.