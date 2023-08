Ortsumgehung Eilendorf : Oberbürgermeisterin Keupen stimmt in den Abgesang auf die L221n ein

Gute Stimmung bei der Unterschriftenübergabe an Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen: Alles deutet darauf hin, dass die Bürgerinitiative „Stop L221n" einen Erfolg davonträgt. Foto: MHA/Gerald Eimer

Aachen Im Stadtrat nimmt Aachens Verwaltungschefin eine Unterschriftensammlung der Bürgerinitiative „Stop L221n“ entgegen. Die Ortsumgehung sei obsolet, heißt es inzwischen regionsweit.

Alle Zeichen deuten inzwischen darauf hin, dass die Planungen für die L221n in Eilendorf in Kürze eingestellt werden, doch den möglicherweise letzten großen Auftritt wollte sich die Bürgerinitiative „Stop L221n“ dann doch nicht nehmen lassen. Harald Groß vom Sprecherteam der Initiative übergab Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen am Mittwoch eine Liste mit 3678 Unterschriften gegen die umstrittene Ortsumgehung und einen neuen Autobahnanschluss zwischen Stolberg und Eilendorf. Im Idealfall, so Groß‘ Hoffnung, möge die Sammlung nun beim Landesverkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) auf dem Tisch landen.

Über den enormen Widerstand gegen das Straßenbauprojekt, der im Laufe der zurückliegenden Monate in der gesamten Region immer weitergewachsen ist, wird Krischer längst Bescheid wissen – zumal seine Partei, die Grünen, von Anfang zu den Widersachern gehörte. Inzwischen gibt es einen „großen regionalen Schulterschluss“ gegen die L221n, wie Keupen am Mittwoch im Stadtrat darlegte. „Aus Aachener Sicht ist das Projekt obsolet.“

In Absprache mit den Bürgermeistern von Stolberg und Eschweiler werden die Stadt Aachen und die Städteregion ein klares Votum nach Düsseldorf senden, das Planfeststellungsverfahren zu stoppen und stattdessen das Projekt L238n als „höherwertig“ zu verfolgen. Gemeint ist damit ein neues Straßenstück zwischen Stolberg und Eschweiler mit einem Anschluss an die A4. Es soll zugleich eine gute Anbindung für den in Stolberg geplanten Euregio Railport sicherstellen, der in rund acht Jahren seinen Betrieb aufnehmen soll.

Dieser neue Güterumschlagplatz ist letztlich auch ausschlaggebend für das Ende der L221n. Denn alle Prognosen lassen inzwischen darauf schließen, dass die sogenannte Ortsumgehung Eilendorf nicht etwa für eine Entlastung sorgen, sondern – im Gegenteil – mehr Verkehr in den Ort bringen würde. „Die Grundlagen für die L221n sind nicht mehr gegeben“, sagte Keupen. Sie kündigte an, dass in den kommunalen Gremien der Region in Kürze neue Beschlüsse zur Straßeninfrastruktur gefasst werden sollen. Eine Entlastung für die Von-Coels-Straße in Eilendorf soll ausdrücklich mitgeplant werden.

„Für uns ist das ein wichtiger Etappensieg“, zeigt sich Groß seitens der Bürgerinitiative erfreut. Ob man die Arbeit damit beenden kann, hängt nun davon ab, ob das Land den weitgehend geschlossen vorgetragenen Forderungen aus der Region folgt. Es spricht viel dafür: Das Landesministerium hatte zuletzt immer wieder betont, dass die Straßensanierung Vorrang vor Neubauprojekten habe.