Kostenpflichtiger Inhalt: An Gasleitungen : Tausende Bäume werden kontrolliert

Kritischer Blick auf den Baumbestand: Fadja Touni und Michael Honds erstellen im Auftrag des Netzbetreibers Regionetz ein Gefahrenbaumkataster für Aachen. Foto: Heike Lachmann

Aachen Im Auftrag des Netzbetreibers Regionetz kontrollieren Sachverständige derzeit in Aachen alle Bäume, die in der Nähe von Gasleitungen wachsen. Überprüft werden für das neue Gefahrenbaumkataster mehr als 16.000 Bäume an rund 1200 Kilometern Gasleitung.