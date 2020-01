Tierquälerei in Aachen : Taube mit Pfeilen beschossen

Tierquälerei in Aachen

Schockierendes Bild für Passanten an der Barockfabrik: In einer Taube stecken zwei Pfeile. Foto: Dietmar Kottmann

Aachen An der Barockfabrik bot sich am Dienstag einem Passanten ein schockierendes Bild: Auf einem Mäuerchen saß eine von Pfeilen durchbohrte Taube.

Aus der Ferne betrachtet, habe er zunächst an einen exotischen Vogel gedacht, sagt Dietmar Kottmann, dann aber bot sich ihm ein „grausiges Bild“. Zwei bunte Pfeile steckten in einer Taube, die vor ihm auf einem Mäuerchen saß. Ein Pfeil steckte im Kopf, ein anderer in der Brust. Trotz der Treffer lebte das Tier und konnte sogar noch hin- und herlaufen.