Polizei Aachen : Tatverdächtiger nach Tankstellenüberfall gefasst

Tatverdächtiger festgenommen: Videoaufnahmen von einem Tankstellenüberfall in Aachen führen die Polizei auf die Spur des Mannes. Foto: dpa/Fabian Strauch

Aachen Videoaufnahmen von einem Tankstellenüberfall in Aachen führen die Polizei zu einem tatverdächtigen Mann, den die Beamten kurz darauf festnehmen.

Nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Allee in Aachen-Burtscheid am vergangenen Samstag wurde ein 34-jähriger Tatverdächtiger festgenommen.