Öffentlichkeitsfahndung : Tatverdächtige soll 20.000 Euro unterschlagen haben

Aachen Die Aachener Polizei fahndet nach einer unbekannten Frau, die bereits im März einen verlorenen Briefumschlag mit 20.000 Euro eingesteckt haben soll. Dazu wurden Fotos veröffentlicht.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei soll die Tatverdächtige einen Umschlag mit 20.000 Euro am Mittwoch, 29. März 2023, gegen 8.30 Uhr mitgenommen haben. Den Umschlag hatte zuvor ein Mitarbeiter eines Transportunternehmens in der Blondelstraße in Aachen auf dem Weg zwischen Geldtransporter und Bankfiliale verloren.