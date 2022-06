Raub in Aachen : Tatverdächtige mit Kopfhörer geortet

Aachen Drei Jugendliche sind in der Aachener Innenstadt ausgeraubt worden. Die Polizei konnte einen gestohlenen Kopfhörer orten und die Tatverdächtigen so ermitteln.

Die Gruppe Jugendlicher war am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr in der Schumacherstraße in Aachen von mehreren Männern bedrängt und ausgeraubt worden. Neben Bargeld entwendeten die Täter auch hochwertige Kopfhörer, die ihren genauen Standort an weitere Geräte übermitteln können.