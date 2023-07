Gastro-Oldtimer : Tatütata, die Feuerwehr ist da – mit Café und Cocktail

Aachen 6,6 Tonnen, 90 PS, Siebträger, Prost. Stefan Steinbach hat ein historisches Feuerwehrfahrzeug in ein Gastro-Mobil umgebaut. Darauf fahren jetzt Kaffee- und Cocktail-Fans ab.

Jetzt steht der historische Mercedes 608-8 – Baujahr 1975, 6,6 Tonnen schwer, 90 PS – in Mulartshütte, also Roetgen , und wartet auf ganz neue Einsätze; vor allem in der Städteregion Aachen.

Ab sofort sind Ehlers, Steinbach sowie die beiden Töchter Chiara (25) und Elisha (21) mit ihrem tonnenschweren Gefährt unterwegs. Zum Beispiel jeden Samstag von 7 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt in Walheim. Auf dem Rursee-Fest ist man vom 21. bis 23. Juli zu Gast; auf dem Weinfest in Roetgen vom 18. bis 20. August, bei der „Langen Tafel“ in Kornelimünster am 2. September.