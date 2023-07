Gastronomie in Aachen : Tante Breada muss in der Bank erstmal dicht machen

Tante Breada muss in der Bank erstmal dicht machen

Gastronomie in Aachen

Finanzielle Schieflage: Dem Bistro „Tante Breada“ an der Ecke Goethestraße/Schillerstraße droht die Insolvenz. Foto: Robertr Esser/Robert Esser

Aachen In der ehemaligen Bankfiliale ist „Tante Breada“ das Geld ausgegangen. Obwohl die Küche spitze und der Laden voll ist, droht dem Bistro die Pleite. Aufgeben will der Küchenchef aber nicht.

Früher war hier ein solventes Geldinstitut zu Hause. Seit knapp einem Jahr ist der ehemalige Tresor im Keller des schmucken Pavillons an der Ecke Goethestraße/Schillerstraße die bestgeschützte Proviantkammer, die sich ein Küchenchef vorstellen kann. Dicke gepanzerte Türen, schwere Schlösser, frische Ware. Im Erdgeschoss haben die jungen Gastronomen die alte Bankfiliale in ein zauberhaft grünes Bistro namens „Tante Breada“ verwandelt. Doch den sympathischen Machern ist vorerst das Geld ausgegangen.

Eröffnung war Ende Juli 2022. Jetzt ist erstmal dicht; „Tante Breada“ pausiert. Ein Schild kündet von Betriebsferien bis Anfang August. Hinter den Kulissen wurde allerdings ein Insolvenzantrag gestellt. Man will sich neu sortieren, muss die Ausgabenseite in den Griff kriegen. Es geht um einen sauberen Schnitt.

Denn der Laden mit der einfallsreichen und raffinierten Tagesküche ist extrem beliebt, weit über das Viertel hinaus. Küchenchef Christoph De Brabander will deshalb möglichst bald wieder öffnen. „Wir haben noch viel vor mit Tante Breada“, sagt er. Dafür hat der junge Familienvater geschuftet, ungezählte Stunden. Jetzt tüftelt man am neuen Konzept, das für Café und Tagesbar womöglich auch in den Abendstunden Öffnungszeiten vorsieht.