Feierlich enthüllt : Tafel an der Vaalser Grenze erinnert an den Überfall auf die Nachbarn

Monika Hammerschmidt, Leiterin des Mütterzentrums Mamma Mia, VHS-Direktorin Beate Blüggel und Paul de Graauw, Beigeordneter der Gemeinde Vaals (von links) enthüllen die Gedenktafel an der deutsch-niederländischen Grenze von Aachen nach Vaals. Foto: VHS Aachen

Aachen An der holländischen Grenze in Vaals hängt nun eine Gedenktafel, die an den Überfall der Niederlande durch die Nationalsozialisten erinnert.