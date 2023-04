Polizei sucht Zeugen : Täter scheitern an Geldautomat in Aachener Unigebäude

Täter scheitern an Geldautomat in Aachener Unigebäude

Aachen Unbekannte Täter haben das Osterwochende genutzt, um sich an einem Geldautomaten in einem Aachener Universitätsgebäude zu schaffen zu machen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Täter sollen laut Polizei während des langen Osterwochenendes in das Universitätsgebäude an der Forckenbergstraße in Aachen eingebrochen sein. Vermutlich gelangten sie durch Manipulation der Eingangstür ins Gebäude, erklärt die Aachener Polizei am Mittwoch.